-Erdoğan: Irak'ın birliğine katkıya devam edeceğiz ANKARA (A.A) - 26.01.2012 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Irak Yüksek İslam Konseyi Başkanı Seyyid Ammar El Hekim ile görüşmesinde, ''Türkiye'nin Irak'ın birlik ve beraberliğine önem verdiğine işaretle, 'Irak tüm Iraklılarındır' ilkesi doğrultusunda Irak'ın birlik ve bütünlüğüne önümüzdeki süreçte de ülkemizin katkı sağlamaya devam edeceğini'' belirttiği bildirildi. Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Irak Yüksek İslam Konseyi Başkanı Ammar El Hekim'i kabul ettiği anımsatıldı. Türkiye-Irak arasındaki ikili ilişkilerin değerlendirildiği ve bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı belirtilen görüşmeye ilişkin şunlar kaydedildi: ''Sayın El Hekim, Iraklılar olarak Türkiye'yle ilişkilere büyük önem verdiklerini ifade etmiştir. Sayın Başbakanımız da Türkiye'nin Irak'ın birlik ve beraberliğine önem verdiğine işaretle, 'Irak tüm Iraklılarındır' ilkesi doğrultusunda Irak'ın birlik ve bütünlüğüne önümüzdeki süreçte de ülkemizin katkı sağlamaya devam edeceğini belirtmiştir. Resmi Konut'ta gerçekleşen kabul, Türk-Irak ilişkileri açısından son derece faydalı bir görüşme olmuştur.''