T24 LogoT24 Logo
Politika

Erdoğan: Irak'ın birliğine katkıya devam edeceğiz ANKARA (A.A)

26 Ocak 2012 21:26

-Erdoğan: Irak'ın birliğine katkıya devam edeceğiz ANKARA (A.A) - 26.01.2012 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Irak Yüksek İslam Konseyi Başkanı Seyyid Ammar El Hekim ile görüşmesinde, ''Türkiye'nin Irak'ın birlik ve beraberliğine önem verdiğine işaretle, 'Irak tüm Iraklılarındır' ilkesi doğrultusunda Irak'ın birlik ve bütünlüğüne önümüzdeki süreçte de ülkemizin katkı sağlamaya devam edeceğini'' belirttiği bildirildi. Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Irak Yüksek İslam Konseyi Başkanı Ammar El Hekim'i kabul ettiği anımsatıldı.  Türkiye-Irak arasındaki ikili ilişkilerin değerlendirildiği ve bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı belirtilen görüşmeye ilişkin şunlar kaydedildi: ''Sayın El Hekim, Iraklılar olarak Türkiye'yle ilişkilere büyük önem verdiklerini ifade etmiştir. Sayın Başbakanımız da Türkiye'nin Irak'ın birlik ve beraberliğine önem verdiğine işaretle, 'Irak tüm Iraklılarındır' ilkesi doğrultusunda Irak'ın birlik ve bütünlüğüne önümüzdeki süreçte de ülkemizin katkı sağlamaya devam edeceğini belirtmiştir. Resmi Konut'ta gerçekleşen kabul, Türk-Irak ilişkileri açısından son derece faydalı bir görüşme olmuştur.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24