Erdoğan: İnternetin, sosyal medyanın, yapay zekanın etrafımızı kuşattığı bir dönemde kendimiz olarak kalmak ve daha üste çıkmak mecburiyetindeyiz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnternetin, sosyal medyanın, yapay zekanın, gerçek hayatın ötesinde paralel bir dünya oluşturma yolunda ilerleyen dijital kurguların etrafımızı kuşattığı bir dönemde kendimiz olarak kalmak ve daha üste çıkmak mecburiyetindeyiz" dedi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül Töreni"nde açıklamalarda bulundu.

"Vesayeti yendik, terörün başını ezdik, darbe girişimlerini boşa çıkardık, bölgemizdeki ve dünyadaki itibarımızı arttırdık, ülkemizin dört bir yanını eşi benzeri görülmemiş yatırımlarla donattık." ifadelerini kullanan Erdoğan'ın sözleri şöyle:

"Büyük ve güçlü Türkiye'yi Allah'ın izniyle inşa edeceğiz"

"İnternetin, sosyal medyanın, yapay zekanın, gerçek hayatın ötesinde paralel bir dünya oluşturma yolunda ilerleyen dijital kurguların etrafımızı kuşattığı bir dönemde kendimiz olarak kalmak ve daha üste çıkmak mecburiyetindeyiz. Bunun yolu da maziden atiye kurduğumuz köprüyü sınırları güçlü tutmaktan geçiyor. Her birimiz kendi alanımızda ortaya koyduğumuz gayretle, yenilikçi fikir ve ürünlerle, eserlerle bu sürece katkıda bulunacağız ki arzu ettiğimiz iklimi oluşturabilelim. Türkiye'nin bir süredir verdiği mücadele işte bu seviyeyi yakalama mücadelesidir. Vesayeti yendik, terörün başını ezdik, darbe girişimlerini boşa çıkardık, bölgemizdeki ve dünyadaki itibarımızı arttırdık, ülkemizin dört bir yanını eşi benzeri görülmemiş yatırımlarla donattık.

İktidarın "2023 hedefi için kararlılıkla çalıştığını ayrıca 2053 vizyonunu gücenle ilan ettiğini" kaydeden Erdoğan, "Binlerce yıllık devlet ve medeniyet serencamımızı yeni bir inkişafla, yeni bir zaferle taçlandırmak istiyoruz. Bugün de İnşallah her alanda sahip olduğumuz eşsiz insan hazinesinden aldığımız destek ve şevkle büyük ve güçlü Türkiye'yi Allah'ın izniyle inşa edeceğiz. Dün başardık, bugün de başaracağız. Çünkü biz Türkiye'yiz, çünkü biz Türk milletiyiz" diye konuştu.