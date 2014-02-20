Erdoğan: İnternet yasası ile CHP ve MHP’yi koruma altına alıyoruz

Başbakan Tayyip Erodoğan, CHP ve MHP’nin yerel seçimler öncesi internete koyulan ses kayıtlarını yayınlayanlara destek olduğunu belirtti. “CHP ve MHP de şantajcılara destek veriyor” diyen Erdoğan, kabul edilen internet yasası ile, şantajların önüne geçildiğini belirtti. Erdoğan internet yasası için, “CHP ve MHP’yi biz koruma altına alıyoruz” dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Ankara’da “Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması”ndaki konuşmasının satırbaşları şöyle:

“Memur-Sen, merhum Akif İnan’ın çizdiği istikamette emeğin, hakkın, milli iradenin mücadelesini verdi. 28 Şubat’ta dimdik duran Memur-Sen yönetimine teşekkür ediyorum., en kalbi şükranlarımı sunuyorum.”

17 Aralık başarısız darbe girişimi

“İnsani değerlere, vicdani değerlere, hakka ve hukuka sahip çıktığınız için sizlere teşekkür ediyorum. 17 Aralık darbe sürecinde eğilmediğiniz, dik durduğunuz için sizlere tek tek teşekkür ediyorum. Bir kez daha 17 Aralık başarısız darbe süreciyle milli iradeye karşı saldırılara şahit oluyoruz. Demokrasi ve milli iradeye yönelik bir saldırıya şahit oluyoruz. Hükümet kurulduktan sonra kirli darbe senaryoları yazdılar. Faillerini hukuka teslim ettik. Her 10 yılda bir Türkiye’yi darbelere mahkûm etmek isteyenlere karşı yürekli bir mücadele sürdürüyoruz. Partimizi kapatarak, bize cumhurbaşkanı seçtirmeyerek milli irademizi çiğnemek istediler. Bizimle beraber ülke normale döndü. Bunu biz getirdik. 17 Aralık’ta seçilmiş hükümeti paralel yapılarla teslim almak istediler.”

‘28 Şubat'ta bile bu kadar ahlaksız olmamışlardı’

“Türkiye’de son derece gizli bir şantaj çetesi kurulmuş. Binlerce dinleme yapılmış, ses kayıtları depolanmış. Bürokrasi içinde yuvalanan bir kısım çete üyeleri şantaj yoluyla bir çok insanı esir almış. Gazeteciye gitmişler tehdit etmişler, bürokrasiye gitmişler illegal işlere zorlamışlar. Türkiye’ye ihanet pahasına taşeron haline gelmişler. Bizim ses kayıtlarını servis ederek darbe girişimini ayakta tutmaya çalışıyorlar. CHP ve MHP de şantajcılara destek veriyor. Gündelik rutin ses kayıtlarımızı yayınlamaya başladılar. Bundan bir şey çıkmaz. Biz bunları 28 Şubat’tan biliriz ama 28 Şubat’ta bile bu kadar ahlaksız olmamışlardı.”

‘Artık şapkasını alıp gidecek hükümet yok’

“Sabah erken kalkanın darbe yaptığı günler, manşetlerle hükümet yıkma günleri geride kaldı. Ben bu medyaya, paralel yapıya sesleniyorum. Artık geçti o günler. Hiç endişeniz olmasın. Dik duracağız ama dikleşmeyeceğiz. Bu hükümeti millet göreve getirir, millet gönderir. Artık şapkasını alıp gidecek bir hükümet yok. Artık öyle iradesini teslim edecek, şantaja boyun eğecek bir millet de yok. Elinizde ne varsa ortaya koyun, hodri meydan diyorum. Kabataş’ta 8 ay sonra bir kadın üzerinden tarihin en alçakça linç girişimini yapıyorlar. Yüreğinde vicdanı olan böyle bir şey yapmaz. Bir yerlerden emir vereceğinize gelin vatanınıza ne yapmak istiyorsanız burada yapın. Yazıklar olsun sizin insanlığınıza. Yeni internet yasasıyla CHP ve MHP’yi biz koruma altına alıyoruz.”