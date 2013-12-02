Erdoğan insansız hava aracı prototipini gördü, anında sıpariş verdi

Türkiye İnovasyon Fuarı’nda Uludağ Üniversitesi standında sergilenen insansız hava aracıyla yakından ilgilenen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın "Size sipariş veriyorum. İrtifasını 30 bin feet’e, havada kalma süresini de 24 saate çıkarın, sonra tekrar görüşelim" dediği belirtildi.

Uludağ Üniversitesi, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesiyle 28-30 Kasım 2013 tarihlerinde İstanbul’da düzenlediği ’Türkiye İnovasyon Fuarı’na katıldı. Fuarda açılan Uludağ Üniversitesi standı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ve işadamlarının büyük ilgisini çekti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Uludağ Üniversitesi standında öğrencilerin Harpsan Ar-Ge Mühendislik’in desteğiyle geliştirdiği "Hibrit insansız hava haracı" projesi hakkında bilgi aldı. Öğrenci Ahmet Çakır’dan, insansız hava aracının 5 saat havada kalabildiğini, 3 bin feet yüksekliğe çıkabildiğini ve piste ihtiyaç duymadan havalanabildiğini öğrenen Başbakan Erdoğan, şöyle dedi:

"Çok güzel. Ancak, bunu geliştirmeniz lazım. Size sipariş veriyorum. İrtifasını 30 bin feet’e, havada kalma süresini de 24 saate çıkarın, sonra tekrar görüşelim."

Uludağ Üniversitesi standı ilgi çekti

İlk defa bu yıl İnovasyon Haftası'na katılan Uludağ Üniversitesi standı, izleyicilerin ve basının da büyük ilgisini çekti. Birçok TV kanalı Uludağ Üniversitesi standındaki öğrencilerle ve hocalarla röportaj yaptı.

Öğrenciler, fuarda şu beş projeyi sergiledi:

1- Hibrit İnsansız Hava Aracı: Ahmet Çakır-Burak Varol.

2- İnsansız Tarım Aracı: Semin Poyraz.

3- Toroid Cam Çekirdek: Kağan Şarlar.

4- Kanser Kök Hücrelerine özgü bir araştırma kiti geliştirilmesi: Mehmet Sarımahmut- Didem Karakaş.

5- Hayatbank (Her an ulaşılabilir bir çeşit kan bankası): Yusuf Alp Arslan-Turan Almammadov-Tuğçe Demir