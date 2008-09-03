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Politika

Erdoğan: İnsani ziyaret

Başbakan Erdoğan, Ergenekon tutuklusu emekli paşalara yapılan ziyareti değerlendirdi: TSK insani bir ziyaret yapmıştır

03 Eylül 2008 03:00

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yarın yapacağı Şam ziyareti öncesinde gündeme ilişkin olarak basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gazetecilerin Kocaeli Garnizon Komutanı Korgeneral Galip Mendi'nin Kandıra Cezaevin'de tutuklu olarak bulunan emekli orgeneraller Hurşit Tolon ve Şener Eruygur'a yaptığı ziyaret konusunda sorduğu soruya Başbakan, "Bu konu savcılığa yapılmış bir müracaat ile özel izin sonucunda TSK adına bir garnizon komutanı insanı amaçlı iki emekli orgenerale yaptığı ziyarettir.Biz olayı insanı amaçlı olarak yapılmış ziyaret olarak değerlendiriyoruz.Farklı şeyler aramak yanlış olur.Öbür tarafta da işin yargı süreci devam etmektedir.Bu konu ile ilgili değerlendirme yapmam doğru olmaz."dedi.

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