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Erdoğan: İnşaat sektörünün olmadığı bir ülke bitmiş demektir, herhalde çadırda yaşayacak değiliz

'Türkiye'nin sistem değişikliği ile sıçrama yapması gerekiyor'

09 Nisan 2015 15:06

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "İnşaat sektörünün olmadığı bir ülke bitmiş demektir, herhalde çadırda yaşayacak değiliz" dedi. Erdoğan, "İstihdam açığını biz bu sektörle kapatabiliriz" ifadesini kullandı.

Erdoğan, 4. Türk Patent Ödülleri'nin verildiği törende konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Yerli buluş sayısı 8 binin üzerine çıktı. Türkiye en fazla yapan tasarım başvurusu yapan ülkeler sırasında Avrupa'da ikinci sırada yer alıyor. Türkiye 2014 yılında 110 bin üzerinde marka başvurusu ile Avrupa'da birinci sıradadır. ARGE harcamalarımızın tutarı 13 Milyar dolara çıktı.

- 2023 hedeflerimizi yakalayacağımıza inanıyoruz. Bu şekilde Türkiye'yi 3 kat büyüteceğiz.

 

‘Değerlere sahip çıkın’ çağrısı

 

- Yerel kültürel değerlerimizin uluslararası alanda tescilin üzerinde durmak zorundayız. Ben yerel yönetici ve odalarımıza sesleniyorum yerel ürünlerimize sahip çıkın ve tescil yaptırın, markalaşın. Türkiye hızla mal üreten, ekonomiden değer üreten ekonomiye geçmenin çabası içindeyiz. Daha fazla istihdam sağlama çalışması içindeyiz.

 

‘Ekonomiyi hedef aldılar’

 

- Gezi parkı eylemleri bir yönüyle ekonomiyi hedef alıyordu. 17-25 Aralık darbeye teşebbüs yine aynı şekilde ekonomiyi hedef alıyordu. Bu gömlek bu vücuda dar geliyor. Türkiye'nin sistem değişikliğine ihtiyacı var. Türkiye'nin sıçrama yapması gerekiyor. 12 yılda Türkiye büyük bir sıçrama yaptı. Başkanlık sistemi de bizi bambaşka bir boyuta taşıyacaktır.

 

‘Eğer olmazsa bitmiş bir ülkedir’

 

- İnşaat sektörünün olmadığı ülke bitmiş bir ülkedir. Herhalde çadırda yaşayacak halimiz yok değil mi? Sanayileşmenin olması için inşaatla alt ve üst yapınızı yapacaksınız. İnşaat olmazsa biz sanayide de patlama yapamazsınız.

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