Erdoğan, İngiltere'de Türk bayrağını vermeyen kadını anlattı: Sen bu asrın Nene Hatunu'sun dedim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz darbe girişimi sırasına Meclis bombalanırken milletvekillerinin içeride mesai yaptığını hatırlatarak "Benim gözümde 26. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi, I. Meclis'ten sonraki ikinci kurucu meclistir" açıklamasında bulundu.

Hafta içinde İngiltere’nin başkenti Londra’ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında kendisini karşılayan bir kadının elindeki Türk bayrağını almaya çalışan kişiye atıfta bulunan Erdoğan kadını arayarak teşekkür ettiğini kaydetti. Erdoğan, "Bir kitapsız, imansız, o bayrağı almaya çalışırken o vermedi. Onu aradım ve konuştum. Sen bu asrın Nene Hatunu'sun dedim" diye konuştu.

Habertürk’te yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Merkez'de partisinin milletvekillerine verilen iftar programında konuştu.

Erdoğan, "Sadece Afrin'de bugün itibarıyla 4 bin 464 terörist etkisiz hale getirildi. Bunun yanında, Kuzey Irak'ta 403 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

Erdoğan, "Benim gözümde 26. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi, I. Meclis'ten sonraki ikinci kurucu meclistir." ifadelerini kullandı.

Erken seçim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Erken seçim fısıltısı adeta tüpten çıkan macun gibidir. Bir daha eski duruma döndürülemez... Erken seçim çağrısı, Cumhur İttifakı'nda birlikte olduğumuz partiden geldiği için artık bu konuda bir karar verme mecburiyetiyle karşı karşıya kaldık." diye konuştu.

Erdoğan, "Bu güzel iklimi seçim tarihine kadar daha da tahkim ederek sürdürürsek Allah'ın izniyle 24 Haziran'dan zaferle çıkmamamız için bir sebep göremiyorum." dedi.

Gelen kamuoyu araştırmalarının gayet iyi olduğunun altını çizen Erdoğan, “Biz araziyi de iyi tahkim etmemiz lazım. Meclis Genel Kurulumuz dün itibariyle çalışmalarına seçim sonrasına kadar ara verdi. Önümüzdeki pazartesi günü de milletvekili aday listeleri YSK’ya teslim ediliyor. Salı gününden itibaren tüm milletvekillerimiz ve milletvekili adayı arkadaşlarımız sahaya inecekler ve çalışmaya başlayacaklar. Önemli bir bölümünü yenilediğimiz teşkilatlarımız için de bu seçim kendini gösterecekleri, ispat edecekleri bir fırsat olacaktır. Partilerde üstlenilen tüm görevler millete ve ülkeye hizmet yolunda bir bayrak yarışıdır. Bu bayrağı dün başka arkadaşlarımız taşıyordu, bugün sizler taşıyorsunuz. Yarın yine bir bölümünüz taşımaya devam edecek ama mutlaka aramıza yeni isimler de katılacaktır" dedi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti herhangi bir parti değildir, davası olan bir partidir. Dava sahibi olmak özverili olmayı gerektirir. Bilhassa da Türkiye’nin içinden geçtiği şu kritik dönemde Mecliste olsun olmasın her bir arkadaşımın vereceği katkıya ihtiyacımız var. Seçimden sonra partimizin büyük kongresini yapacağız. Orada da arkadaşlarımıza ihtiyacımız var. Yeni yönetim sisteminde bakanlıklardan üst düzey yöneticilere kadar alanda arkadaşlarımızın katkılarına ihtiyacımız olacak. Bir sonraki seçimde bayrak değişiminde kendini yenilemiş, tazelemiş arkadaşlarımızı tekrar göreve davet etmemiz gerekecek. Sizlerden ricam kendinizi sürekli yenileyerek, enerjinizi taze tutarak her an göreve hazır bulunmanızdır” açıklamasında bulundu."

İngiltere ziyaretine ilişkin konuşan Erdoğan, “En son İngiltere seyahatinden geldik. Orada gerek Chatham House’da yaptığım konuşmada gerek ikili ekonomik temsil kabiliyeti olan gruplarla yaptığım görüşmede herkesin gözü 24 Haziran seçiminde Türkiye’den ne çıkacak, Türkiye’de ne olur? Hala aynen o Gezi’ci kafa birilerinde var. Dolayısıyla bugüne kadar ne olduysa bundan sonra da o olacak dedik. Bizim bu konudaki dirayetimizi, edep noktasındaki yaklaşımımızı, ortaya koyduğumuz iradeyi görünce rahatsız olmuyorlar değil. İnanıyoruz, inandığımıza göre üstünüz” dedi.

İngiltere'de Türk bayrağını vermeyen kadın

Londra’da kendisini karşılayan bir kadının elindeki bayrağı, kendisine saldıran kişiye vermediğini anlatan Erdoğan, “Bugün çok duygulandım, o da malum Chatham House gittiğimiz gün orada PKK’lılar gösteri yapıyorlar, bu arada bizi sevenler de orada, onlar da onların karşısına dikiliyor. Bayrağı ile elinde oraya gelmiş kardeşlerimizden bir tane hanım kardeşimizin elinden bayrağı almak isteyen bir tane kitapsız, imansız çıktı ama o hanım kardeşimiz bayrağı ona kaptırmadı. Bayrağımızı İngiliz polisinin önünde çekti aldı. Bugün kendisini aradım, tebrik ettim. Sen bu asrın nene Hatunu’sun, Şerife Bacı’sısın dedim. Bu PKK’lılar dedikleriniz benim Şerife Bacıma, Nene Hatunuma söz geçiremiyor, o ahlaksız bir bayana o şekilde saldırdığı halde bayrağı ona teslim etmiyor. Olay bu kadar açık ve net. Bu işi evvel Allah başaracağız. Bu dönüm olarak adınızı tarihe altın harflerle yazdığınızı bir kez daha hatırlatmak istiyorum” diye konuştu.

Cuma günü Yenikapı’da bir miting düzenleyeceklerini belirten Erdoğan, “İİT’nin zirvesini İstanbul’da topluyoruz. Liderleri aradık ve büyük bir katılımın o noktada inandığım bir zirve olacak. Yenikapı Meydanı’na Sayın Bahçeli’yi de davet ettik, o da geliyor” şeklinde konuştu.