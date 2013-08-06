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Politika

Erdoğan, İngiltere Başbakanı Cameron ile görüştü

Başbakan Erdoğan ve İngiltere Başbakanı David Cameron'un telefonla yaptığı görüşmede, Suriye ve Mısır başta olmak üzere bölgede yaşanan son gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunuldu

06 Ağustos 2013 23:57

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı David Cameron ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, Dolmabahçe’deki Çalışma Ofisi'nde bulunduğu sırada Cameron'u arayarak yaklaşık yarım saat görüştü. Görüşmede, Suriye ve Mısır başta olmak üzere bölgede yaşanan son gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunuldu.

Suriye konusunda uluslararası toplumun ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daha somut adımlar atması gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, Mısır'da ise ülkedeki tüm kesimlerin katılımıyla ivedilikle demokrasiye dönülmesinin önemli olduğuna değindi.

Erdoğan, Mısır'ın demokrasiye dönüşünün sağlanması açısından Muhammed Mursi'nin ve tüm siyasi tutukluların serbest bırakılması gerektiğini de vurguladı.

Başbakan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Suriye ve Mısır'da yaşanan sorunlarla ilgili olarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Fransa Başbakanı Jean-Marc Ayrault ile de birer telefon görüşmesi yapmıştı.

 

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