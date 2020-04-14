Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Meclis'te kabul edilen yeni infaz düzenlemesini yorumladı. Erdoğan, "İnfaz düzenlemesi milletimizin ve kamu vicdanının hassasiyeti dikkate alınarak hazırlandı" dedi.

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Erdoğan, "Bu düzenlemenin hazırlığından yasalaşmasından tüm süreçlerinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Yeni infaz düzenlemesi uygulamadaki sıkıntılar yanında milletimizin ve kamu vicdanının da hassasiyetleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. İnfaz hâkimliklerinin etkinliğini artırmak amacıyla ihtisaslaştırmanın önü açılmıştır." diye konuştu.

Erdoğan, "Islah önlemlerine ağırlık verilerek aynı kişilerin tekrar suç işlemesine engel olunması hedeflenmiştir istenmiştir. Ceza infaz kurumların yönetim ve işleyişiyle ilgili sorunları gidermeye yönelik adımlar atılmıştır. İnfaz ve denetimli serbestlik aşamalarında çocuk, yaşlı, hasta yeni doğum yapmış kadınlar gibi gruplar lehine bir insani yaklaşım geliştirilmiştir. Bu düzenleme ile infaz adaleti ile ilgili tüm amaçlarımıza ulaşmamız mümkün değildir. İnsanlığın asla bitmeyecek bir ülküsü olan adalet arayışında daha yapacak çok işimizin olduğunu biliyoruz. Bu anlayışla ceza kanunumuzdaki suç ve yaptırım dengesini tümüyle yeniden ele alacak kapsamlı bir çalışmaya şimdiden başladık. Önümüzdeki yasama döneminde Meclis’teki ilk işlerimizden biri de bu olacaktır." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Bu düzenlemedeki hükümlüler lehine iyileştirmeler ile yeni infaz yöntemler adaletin tecellisi sırasında vicdanların yaralanmasının önüne geçmek için getirilmiştir." görüşünü savundu.

Erdoğan açıklamasında şunları kaydetti:

"Hükümlülerin rehabilitasyonda kat ettiği mesafenin gerçekçi tespiti için iyi hal değerlendirmeleri otomatik olmaktan çıkartılıp belirli bir takvime bağlanmıştır. Kanunun yayınlanmasıyla birlikte infaz sürelerinde yapılacak değişikliklere uygun bir şekilde çok sayıda hükümlü cezaevinden çıkabilecektir. Bu vatandaşlarımızın devletin ve toplumun kendilerine olan güvenlerini boşa çıkarmayacağına inanıyorum.

Bu vesile ile cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin salgın tehdidinden korunması hususunda tüm tedbirlerin alındığını belirtmek istiyorum. Hakları, canları ve sağlıkları devlete emanet olan bu insanların salgın hastalığa yakalanmaması için he önlem alınıyor. Bir kez daha yeni infaz düzenlemesinin hayırlı olmasını diliyor sizleri sevgiyle saygıyla selamlarken özellikle Cumhur İttifakı’nın tarafı olan sayın Genel Başkan Bahçeli’ye de şükranlarımı sunuyorum."