CHP, infaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götürüyor

CHP'li Engin Özkoç, "İnfaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz, hazırlıklara başladık" dedi.

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AKP’nin, MHP’nin önerileri doğrultusunda hazırladığı İnfaz Paketi, altı gün süren görüşmeler sonunda, 330 milletvekilinin katıldığı oylamada, 51 ret oyuna karşılık, 279 kabul oyuyla TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Meclis’e sevk edildiği gün bu yana düşünce suçlularını bütünüyle kapsam dışında bırakması, tutukluları kapsamaması, kişiye karşı işlenen suçlarla ilgili af niteliğinde düzenlemeler içermesi nedeniyle eleştirilen pakette, bu konularda değişiklik olmadı. AKP ve MHP’nin oylarıyla, hiçbir şiddet eylemi bulunmamasına rağmen görüşlerinden dolayı Terörle Mücadele Kanunu uyarınca cezalandırılan siyasetçiler, gazeteciler, yazarlar, akademisyenler cezaevinde kalmaya devam edecek.