Erdoğan-İnce davasında karar açıklandı

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, 24 Haziran 2018'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi, AKP'nin adayı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP'nin adayı Muharrem İnce’nin birbirlerine karşı açtıkları tazminat davalarında açıklanan kararları bugünkü köşesine taşıdı. İnce’nin Erdoğan’a 20 bin lira tazminat ödemesine hükmedildi.

Saygı Öztürk, İnce’nin Balıkesir mitinginde Nasuhi Güngör'ün Yenilikçi Hareket kitabının 89'uncu sayfasında yer alan bir iddiayı gündeme getirdiğini anımsattı. Öztürk, “Kitapta, Erdoğan'ın, Fethullah Gülen'le görüştüğü öne sürülüyordu. Erdoğan da bir konuşmasında, Muharrem İnce için ‘Emirleri Pensilvanya'dan alıyorsun’ dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kitaba dayanarak Fethullah Gülen'le görüştüğünü öne süren Muharrem İnce hakkında Ankara 22'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 100 bin liralık tazminat davası açtı. Muharrem İnce de, ‘Pensilvanya'dan emir alıyor’ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine Ankara 7'nci Hukuk Mahkemesi'nde 100 bin liralık tazminat davası açtı. Mahkemenin kararı 11 ay sonra şöyle sonuçlandı: ‘Muharrem İnce'nin, davanın açıldığı 28 Mayıs 2018 tarihinden geçerli olmak üzere 20 bin lira manevi tazminatı, işleyen yasal faizi ile birlikte ödemesine karar verilmiştir.” İfadelerini kullandı.

Öztürk yazısında şunları kaydetti:

21 Ocak 2020 tarihinde de, Muharrem İnce'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açtığı 100 bin liralık tazminat davası sonuçlandı. İnce'nin avukatı, “Müvekkilim, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde davalı taraf ile seçim mücadelesine girmiş olup bu seçim çalışmaları esnasında karşılıklı isnatlar olmuştur. Bu kapsamda benzer isnatlara ilişkin Ankara 22. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde davalı tarafından müvekkilim aleyhine açılan davada aleyhimize 20 bin TL manevi tazminat hükmedilmiştir. Müvekkilimin şahsi durumu ve kariyeri belli olup davaya konu isnatları hak etmemiştir. Bu kapsamda söz konusu isnatlar müvekkilimin manevi bütünlüğüne saldırı boyutuna oluşmuş olup manevi tazminat koşulları oluşmuştur. Bu kapsamda davamızın kabulüne karar verilmesini talep ediyoruz” dedi.

Davalı vekili ise savunmasında, yazar Nasuhi Güngör'ün, kitabın içeriğinin doğru olmadığını kabul ettiğini, bu durumun da tazminat davasının açıldığı Ankara 22. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada değerlendirildiğini söyledi. Avukat, Cumhurbaşkanı'nın, İnce ile ilgili sözlerinin de “Siyasi eleştiri” olarak kabul edilmesi gerektiğini savundu.

Sonuçta, mahkeme, “Emirleri Pensilvanya'dan alıyor” sözlerinde, suç unsuru görmedi ve İnce'nin tazminat talebini reddetti.

“Mahkeme kararlarının vicdana uygun olmadığını” belirten İnce, “Hukuk devleti ilkesinin ayaklar altına alındığını, hiçbir yurttaşın hukuk güvenliğinin kalmadığını, Anayasamızda koruma altına alınan Temel Hak ve Özgürlüklerin hiçe sayıldığını, yargı eli ile bu gidişatın himaye edildiğinin inkar edilemez bir gerçeklik olduğunu” belirtiyor. İlk derece mahkeme kararlarının gerekçeli olarak kendilerine tebliğ edilmesinin ardından, istinaf ve temyiz süreçlerine girişeceklerini kaydeden İnce, “Bu haksız ve mesnetsiz ilk derece mahkemesi ilamının hukuk marifeti ile ortadan kaldırılması inanıyoruz ki temin edilecektir” diyor.

İnce'nin söylediği başka bir şey daha var: Madem ben Pensilvanya'dan, terör örgütünün başından emir ve talimat alıyormuşum. O zaman hakkımda soruşturma açılması, yargılanmam gerekirdi. Bana soruşturma açtırmıyorlar, Erdoğan'ın hakkımda söyledikleri sözlere karşı açtığım tazminat davası reddediliyor, ama onunla ilgili kitapta yer alan ve daha önce yalanlanmayan, yazarına dava açılmayan iddiayı açıkladığım için tazminat ödemeye mahkûm ediliyorum.

FETÖ davaları için bundan çarpıcı bir örnek de az bulunur.

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