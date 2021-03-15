Erdoğan'dan AKP Gençlik Kolları'na: Kendi marjinal ideolojilerini, sapkın görüşlerini, fıtrata aykırı hayat biçimlerini çağdaşlık kisvesiyle pazarlamaya çalışanları göreceksiniz, sakın örnek almayın

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Gençlik Kolları'na seslenerek, "Kendi marjinal ideolojilerini, sapkın görüşlerini, fıtrata aykırı hayat biçimlerini çağdaşlık kisvesiyle pazarlamaya çalışanları göreceksiniz, sakın örnek almayın" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz gecesi Bakırköy Belediyesi'ne sığındığını söyleyen Erdoğan, "Korkaksın, bitiksin" ifadelerini kullandı.

"İnanıyorum ki İzmir 2023'te gümbür gümbür gelecek"

Erdoğan, partisinin Gençlik Kolları Kongresi'nde konuştu. Erdoğan, "İnanıyorum ki İzmir 2023'te gümbür gümbür gelecek. Gençler ben de aşığım sizlere. Gençlik Kollarımız her yıl saflarına 750 bin yeni üye katıyor. Önümüzdeki dönemde sizlerden iftihar verici haberler almayı diliyoruz. Gençler, gençlik kollarımız bilir misiniz şu anda Türkiye'nin tüm siyasi partilerinde üye kaydı noktasında bir numaradır. Yaş konusu olmamış olsa sayı bir milyonda kalmaz. Hanımlarda da 5.5 milyon. Hanımlarda da hepsi arkadan nal topluyor. Toplamda da 11.5 milyonu aşan üye kaydına sahibiz." diye konuştu.

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"AK Parti olarak Türkiye’ye çağ atlatan mücadeleyi yürütürken kadınlarımızı ve gençlerimizi daima yanımızda bulduk. Ülkemizi 18 yılda cumhuriyet döneminin tamamında yapılan hizmetlerin 5 katını, 10 katını kazandıran AK Parti’nin farkı buradan geliyor.

Sizler bir siyasi partinin gençlik kolları mensupları olmasının yanında yarının büyük ve güçlü Türkiye'nin önderleri olacaksınız. Sadece geçtiğimiz asrın başından bu yana verdiğimiz mücadelelere baktığımızda gördüğümüz şudur; sizler Asım'ın neslisiniz. Yemen'de, Kudüs'te siz vardınız, siz. Balkanlar'da, Çanakkale'de siz vardınız. Gaziantep'te, Maraş'ta siz vardınız. İstiklal Harbimizde Sakarya'da İzmir'de siz vardınız. Kıbrıs'tan Irak'a ve Suriye'ye kardeşlerimizin imdadına yetiştiğimiz her yerde siz vardınız. Ülkemizi bölmek isteyen PKK'lı alçakların karşısına dikilen Yasin Börüler Eren Bülbüller sizlerdiniz. 15 Temmuz gecesi meydanı hainlere bırakmayan sizlerdiniz. Çünkü siz Asım'ın nesliydiniz. Çünkü siz bu toprakları bin yıldır vatan haline getirmek için gözlerini kırpmadan ölümün üzerine giden kahramanlardınız.

Kılıçdaroğlu'na gönderme: Korkaksın, bitiksin

Bizler siyasi hareketimiz boyunca vesayetle mücadele ederek, darbelere karşı direnerek asırlık oyunu bozmanın gayretleri içinde olduk. 15 Temmuz gecesini unutmayın. Bu kardeşiniz Atatürk Havalimanı'na indiğinde orada biri vardı. O birisi tankların arasından kaçıp Bakırköy Belediyesi'ne sığındı. Daha sonra ne dedi? 'Haberim olsaydı beklerdim' dedi. Hayatın korkuyla geçmiş. Korkaksın, bitiksin. Senin öyle bir derdin yok. Bu işler korkakların, bitiklerin işi değil. Bu iş sandalda kürek değil yürek ister. Bu tarihi mücadeleyi başarıya ulaştırdık.

"Israrla hayal kurmanızı ve hayallerinizin peşinde koşmanızı istiyorum"

Sizlerle her bir araya gelişimde ısrarla hayal kurmanızı ve hayallerinizin peşinde koşmanızı istiyorum. Bizim gençlerimize asırlarca hayal kurmayı unutturmak için çalıştılar. Sadece kendilerine sunulan hayatla yetinen nice nesillerin imanını da istikametini de enerjisini de gasp etmeye kalktılar. Uzunca bir süre bizi oyalamayı da başardılar. Ne zamanki yeniden hayaller kurmaya başladık, etrafımızdaki sis bulutu dağılmaya, gerçek gücümüzü görmeye başladık. Nice fikir ve sanat insanımız ömrünü bu yolu açmaya vakfetmiştir.

Sizler kendinize en iyi şekilde yetiştirerek, çalıştığınız sürece karşınızda bunu engellemek isteyenler olacaktır. İmansız paslı yüreklerden korkmayın, yolunuza devam edin. İnşallah teşkilatımıza bu kongreden sonra birer Safahat dağıtacağız. Bu Safahat gençlerimizin yastık altı kitabı olacak. İman dolu yüreklerinizde gerektiğinde dünyaya meydan okuyacak gençliğimizdir.

Her alanda olduğu gibi siyasette de elbette kötü örnekler vardır. Kendi birikimi ve gayretiyle siyaset basamaklarını tırmanmak yerine başkalarının emeğinin üzerine basarak bunu yapmaya çalışanlarını göreceksiniz. Sakın örnek almayan ha!

"Yalanların er geç ortaya çıkmak, iftiraların eninde sonunda sahibinin boynuna dolanmak gibi bir huyu var"

Hakkı ve hakikati araştırmak, konuşmak yerine yalanı, iftirayı siyasetlerinin merkezine yerleştirenleri göreceksiniz, sakın örnek almayın, yalanların er geç ortaya çıkmak, iftiraların eninde sonunda sahibinin boynuna dolanmak gibi bir huyu vardır. Siyaset yoluyla ülkesine, şehrine eser kazandırmak yerine kısır hesaplar peşine düşenleri göreceksiniz, sakın örnek almayın.

Lafa gelince hep davadan söz edip sıra fedakârlığa gelince hemen istikameti bozanları göreceksiniz, sakın örnek almayın. Ekmeğini yediği, suyunu içtiği, havasını soluduğu ülkesine gözünü kırpmadan ihanet edenleri göreceksiniz sakın örnek almayın.

"Fıtrata aykırı hayat biçimlerini çağdaşlık kisvesiyle pazarlamaya çalışanları göreceksiniz, sakın örnek almayın"

Tarihin her döneminde bu tür ihanetlerin sonu hep acı bitmiştir. Kendi marjinal ideolojilerini, sapkın görüşlerini, fıtrata aykırı hayat biçimlerini çağdaşlık kisvesiyle pazarlamaya çalışanları göreceksiniz, sakın örnek almayın.