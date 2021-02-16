Erdoğan'ın ziyaret ettiği ilçe başkanının Covid-19 testi pozitif çıktı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'de ziyaret ettiği AKP Güneysu İlçe Başkanı Mehmet Akif Karslı'nın Covid-19 testi pozitif çıktı. Karslı'yla temas halinde olan ilçe kaymakamı ve belediye başkanı izolasyon altına alındı.

Evrensel'in haberine göre; sosyal medya hesabından paylaşım yapan Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, "Temaslı şüphesiyle İzolasyondayım. Bu yüzden il kongremizi Tv'den izliyoruz. Bu onurlu davanın bayrağını taşımaya devam edecek olan İl Başkanımız İshak Alim ve ekibini tebrik ediyor. Başarılar diliyorum. Gururumuzsun Recep Tayyip Erdoğan" dedi.

Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer ile Kaymakam Arif Oltulu, cuma günü yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan AKP Güneysu İlçe Başkanı Mehmet Akif Karlı ile temaslı olduğundan izolasyon altına alınırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize ziyareti sırasında Güneysu Kaymakamlığı ile Güneysu Belediyesini ziyaret etmişti.