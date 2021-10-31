Erdoğan’ın Yeşil Planına 3,2 milyar dolar nereden geliyor?

Makine mühendisi Filiz Pehlivan, "Cumhurbaşkanının Eylem Planı için Yeşil İklim Fonundan sağlanacağını açıkladığı kaynak, Dünya Bankası, Fransa ve Almanya tarafından oluşturulacak bir kredi fonundan sağlanacak. Reuters Haber Ajansı kendi kaynaklarına dayanarak bunun ayrıntılarını vermeye başladı bile. Erdoğan, oradan Glasgow’a geçeceği G20 Zirvesi’nden hemen önce aldığı bu geri çekme kararı ile, son dakikada da olsa, Türkiye’yi, para için kendisini en fakir ülkeler arasında gösterecek pozisyondan kurtarmış oluyor." değerlendirmesini yaptı.

Pehlivan, Yetkin Report'ta kaleme aldığı yazıda, "Bu hamleyle Türkiye, olması gerektiği gibi iyi durumdaki 43 ülke arasında yer almaya devam edecek. Bu gecikmiş olsa da doğru bir adım. Ancak bu durumda Yeşil İklim Fonundan yararlanması mümkün olmayacak. Cumhurbaşkanı -muhtemelen kendisine eksik, ya da eski bilgi verildiği için- hâlâ Paris Sözleşmesi ile Türkiye’nin üstlendiği yükümlülüklerin parasını Batılılara ödettiği imasını sürdürüyor. Yeşil Eylem Planı için yaklaşık 3,2 milyar doların iddia edildiği gibi Dünya Bankası, Fransa, Almanya kredilerinden mi, yoksa başka kaynaklardan mı sağlanacağını öğrenmek için resmi açıklamayı beklememiz gerekecek." ifadesini kullandı.