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Erdoğan'ın yerine vekalet edecek isim belli oldu

Erdoğan, 23-24 Mart'ta Belçika'yı ziyaret edecek

23 Mart 2022 07:17

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23-24 Mart'ta Belçika Krallığı'na bir ziyarette bulunacak. Erdoğan ziyaretteyken yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecek. Karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23-24 Mart tarihlerinde Belçika Krallığı'na ziyarette bulunacağından, Erdoğan'ın dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığı'na; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 406'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecek.

ERDOĞANVEKALETFuat OktayRecep Tayyip Erdoğan
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