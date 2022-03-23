Erdoğan'ın yerine vekalet edecek isim belli oldu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23-24 Mart'ta Belçika Krallığı'na bir ziyarette bulunacak. Erdoğan ziyaretteyken yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecek. Karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23-24 Mart tarihlerinde Belçika Krallığı'na ziyarette bulunacağından, Erdoğan'ın dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığı'na; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 406'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecek.