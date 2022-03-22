Erdoğan'ın yarın yapacağı AKP grup toplantısı iptal edildi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın yapacağı partisinin TBMM grup toplantısı iptal edildi. İptale ilişkin bir gerekçe açıklanmadı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Furkan Vakfı üyelerine yönelik polisin sert müdahalesini savunan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye "Sn. Bahçeli, demokratik hukuk devletinde yaptırım şerefli Türk Yargısı tarafından uygulanır. Ve gerçek din tacirliği, her gün başörtüsü savunusu yapmak ama coplanan başörtülü kadınlarla ilgili sessiz kalmaktır. Hodri meydan Sn. Erdoğan açıklamanızı bekliyorum.” demişti.

Erdoğan'ın toplu açılış törenine de katılmadı

AKP TBMM Grup Başkanlığı, yarın (23 Mart) yapılacak grup toplantısının iptal edildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Dünya Su Günü dolayısıyla düzenlenen toplu açılış törenine de katılmamıştı.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bugün Hollanda Başbakanı Mart Rutte’yi resmi törenle karşıladı; heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Sesi kısılmıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yapılan AKP İl Başkanları Toplantısı'nda konuşurken sesinin kısık olduğu gözlemlenmişti. Bir süre konuşmasına ara veren Erdoğan, “Kusura bakmayın. Cuma günü malum 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını yaptık. Orada da şifa bulduk” demişti.

Davutoğlu: Konuşmazsa açıklayacağım

Furkan Vakfı'na yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklama yapması için iki gün bekleyeceğini, 24 Mart Perşembe günü önemli açıklamalarda bulunacağını kaydeden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, şunları söyledi:

“2 gün daha bekleyeceğim ve Sayın Erdoğan 2 gündür sessiz. Eğer başka bir ülkede bu yaşanmış olsaydı ya da muhalefetten bir belediyenin zabıta memuru herhangi bir başörtülüye herhangi bir söz söylemiş olsaydı herhalde yeri göğü inletirdi. Sayın Erdoğan, sizden Sayın Bahçeli ile aynı minvalde düşünüp düşünmediğiniz konusunda net bir açıklama bekliyoruz. Bu tablo doğru mudur? Bu tablo meşru mudur? Bu tablo sizin içinize sindi mi? Yarınki grup toplantınızı sadece bu perspektifle dinleyeceğim ve ona göre perşembe günü kamuoyumuza önemli açıklamalarda ve çağrılarda bulunacağım.”