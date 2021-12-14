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Erdoğan'ın yasa tasarılarını 'onaylattığı' Prof. Dr. Özgenç: OHAL açıklamalarım herhangi bir kişi veya kurumla irtibatlı değil

14 Aralık 2021 14:49

AKP hükûmetlerinin 2005 yılından bu yana, terörle mücadele, ceza kanunları, terörün finanse edilmesinin önlenmesini sağlayacak yasalar ve ceza yasalarının yazılmasında başında durmuş, çalışmış, yasaların yazılmasına öncülük eden, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Prof. Dr. İzzet Özgenç, dikkati çeken olağanüstü hal açıklamasına açıklık getirdi.

“Ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hâl ilanına ilişkin açıklamalarım, herhangi bir kişi veya kurumla irtibatlı olarak ya da yönlendirme üzerine yapılmamıştır” diyen Özgenç, “Bu açıklamalar, sadece ülkemizdeki ekonomik gidişatla ilgili olarak duyduğum endişelerin ifadesinden ibarettir” dedi.

Özgenç'in OHAL'e ilişkin bir diğer paylaşımı ise şöyle:

Özgenç ne demişti?

Özgenç, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Türk Lirası'ndaki değer kaybı nedeniyle Anayasa'ya dayanarak olağanüstü hal ilan edilebileceğini, toplumun buna hazırlıklı olması gerektiğini söylemişti. Gönenç paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türk Lirasının yabancı paralar karşısındaki süregelen değer kaybı, “AĞIR EKONOMİK BUNALIM” sonucunun ortaya çıkacağı süreci başlatmıştır. Bu nedenle kaçınılmaz görünen ağır ekonomik bunalım sebebiyle OLAĞANÜSTÜ HÂL ilânına (Any., m. 119), toplum olarak hazırlıklı olmamız gerekir."

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İzzet ÖzgençRecep Tayyip Erdoğanohalekonomi
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