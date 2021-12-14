Erdoğan'ın yasa tasarılarını 'onaylattığı' Prof. Dr. Özgenç: OHAL açıklamalarım herhangi bir kişi veya kurumla irtibatlı değil

AKP hükûmetlerinin 2005 yılından bu yana, terörle mücadele, ceza kanunları, terörün finanse edilmesinin önlenmesini sağlayacak yasalar ve ceza yasalarının yazılmasında başında durmuş, çalışmış, yasaların yazılmasına öncülük eden, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Prof. Dr. İzzet Özgenç, dikkati çeken olağanüstü hal açıklamasına açıklık getirdi.

“Ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hâl ilanına ilişkin açıklamalarım, herhangi bir kişi veya kurumla irtibatlı olarak ya da yönlendirme üzerine yapılmamıştır” diyen Özgenç, “Bu açıklamalar, sadece ülkemizdeki ekonomik gidişatla ilgili olarak duyduğum endişelerin ifadesinden ibarettir” dedi.

Özgenç'in OHAL'e ilişkin bir diğer paylaşımı ise şöyle: