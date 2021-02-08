“Erdoğan'ın yanındayız" kampanyasına katılan valilere vatandaşlardan tepki: Biat yarışına girmişler

AKP'lilerin Twitter'da “Erdoğan'ın yanındayız” etiketiyle başlattığı Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek kampanyasına çok sayıda vali de katıldı. Vatandaşlar ise valileri, "Herkes taraf olmuş, buradan bir demokrasi çıkmaz", " Valiler biat yarışına girmiş, AKP il başkanlarından talimat alıyorlar. Çok yazık" eleştirilerinde bulundu.

Trabzon'dan Osmaniye'ye, Bayburt'tan Sivas'a kadar birçok vali, açılan hastagi sayfasında paylaştı. Valilerin, Erdoğan'a destek paylaşımların altına çok sayıda vatandaş da “Siyasete alet olmayın, devletin valisi olun” diye tepki mesajları yazdı. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nun paylaşımına vatandaşlardan gelen bazı tepkiler şöyle:

“Eskiden valilerin bir ağırlığı vardı. Şimdi valiler biat yarışına girmiş, AKP il başkanlarından talimat alıyorlar. Çok yazık.”

“Tarafsızlık Madde 7: Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar. Hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar.”

“Valiler siyaseten davranmaz, siyaseten konuşmaz, siyasi duruşunu belirtmez, sadece makamı ve mevkiini, gereği gibi hukuk çerçevesinde yönetir. Hangi şehirde görevli ise o şehrin tüm halkının valisidir. Emekli olana kadar böyledir. Emekli olduğu zaman dilediği şekilde özgürce yaşar.”

“Başkan, vali siyaset yapıyor. Diyanet siyaset yapıyor, adalet siyaset yapıyor. Herkes taraf olmuş, buradan bir demokrasi çıkmaz.”

“Şahsımın valisi!”

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nun paylaşıma bir tepki de CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'dan geldi. Torun, Ustaoğlu'nun bu paylaşımına “Şahsımın valisi!” sözleriyle tepki gösterdi. Torun, “Tarafsız olması gereken devlet pozisyonlarının siyaset yapmasında beis görmüyorlar, onu anladık da, militan deyince de kızmayın be kardeşim!” ifadelerini kullandı.