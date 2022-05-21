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Gündem

Erdoğan'ın raket tutuşu NFT'ye dönüştürüldü

Erdoğan'ın masa tenisi oynadığı sırada tenis raketini tutuşu gündem olmuştu

21 Mayıs 2022 12:39

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı  Tayyip Erdoğan'ın masa tenisi oynadığı sıradaki raket tutuşunun Nitelikli Fikri Tapu'ya (NFT) dönüştürüldüğünü duyurdu.

Koç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın masa tenisindeki merak edilen raket tutuşu, Nitelikli Fikri Tapu'ya dönüştü ve Gençlik ve Spor Bakanımız tarafından kendilerine hediye edildi. Yenilikçi teknolojileri yakından takip eden dijital gençlerin bakanı Sayın Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu tebrik ediyorum."

Erdoğan, Mimar Sinan Yurdu'nda kalan öğrencilerle iftar programında bir araya gelmiş, burada masa tenisi oynadığı sırada tenis raketini tutuşu sosyal medyada gündem olmuştu.

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