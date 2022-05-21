Erdoğan'ın raket tutuşu NFT'ye dönüştürüldü

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın masa tenisindeki merak edilen raket tutuşu, Nitelikli Fikri Tapu'ya dönüştü ve Gençlik ve Spor Bakanımız tarafından kendilerine hediye edildi. Yenilikçi teknolojileri yakından takip eden dijital gençlerin bakanı Sayın Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu tebrik ediyorum."

Erdoğan, Mimar Sinan Yurdu'nda kalan öğrencilerle iftar programında bir araya gelmiş, burada masa tenisi oynadığı sırada tenis raketini tutuşu sosyal medyada gündem olmuştu.

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