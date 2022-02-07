Erdoğan’a hakaret iddiasıyla gözaltına alınan 17 yaşındaki çocuk, adli kontrolle serbest bırakıldı

Bursa'da, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Covid-19'a yakalanmasıyla ilgili sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımda bulundukları gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 yaşındaki kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan Y.A'nın (17) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. (AA)

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