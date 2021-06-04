Erdoğan'ın "Öldürdün mü?" diye soru sorduğu Yeni Şafak yazarı Öztürk: Cumhurbaşkanımızın “hayvan hakları” konusunda hassasiyetinin olmadığı gibi bir imaj oluşturulmak istendi

Yeni Şafak gazetesi yazarı Hasan Öztürk, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aralarında geçen "hayvan hakları" diyaloguna ilişkin olarak kaleme aldığı yazıda, "Cumhurbaşkanımızın 'hayvan hakları' konusunda hassasiyetinin olmadığı gibi bir imaj oluşturulmak istendi" görüşünü savundu.

Öztürk yazısında, "TRT ekranlarından yayınlanan programda 'Hayvan hakları yasası' ile ilgili sorum ve o esnadaki diyalogların sosyal medyada gündem oldu! Konunun siyak ve sibakını bazıları bilerek görmezden geldi. Sanki, Cumhurbaşkanımızın 'hayvan hakları' konusunda hassasiyetinin olmadığı gibi bir imaj oluşturulmak istendi. Hakkaniyetli olmak gerekir. Bu konuda, işin talimatını veren de takibini yapan da Cumhurbaşkanımız. Ancak canlı yayında, 'doğal' bir şekilde gelişen diyalog sadece 'Sen mi öldürdün' cümlesine indirgendi. Erdoğan’ın, bir canlının ölümünden üzüntü duymadığı yalanı türetildi." düşüncesini dile getirdi.

Öztürk şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımıza haksızlık yapılmıştır. Konunun doğrudan tarafı olarak o diyaloğun ilgili bölümünü buraya bırakıyorum:

“Hayvan hakları yasası”nın hangi aşamada olduğunu sorarken, “Hayvanların kalbimizi yumuşatmada insanlardan daha etkili olduğunu” da söyledim. Bunu üzerine, Cumhurbaşkanımız, “Sende kaç tane hayvan var” diye sorunca, “Geçen haftaya kadar iki taneydi ancak şimdi bir” dedim. Cumhurbaşkanımız o an “Öldürdün mü!” diyerek hayretini ifade etti. “Ben öldürmedim… Çocukların haberi yoktu, şimdi haberi oldu” dediğimdeyse, Cumhurbaşkanımız, “Hasan yapma…!” diyerek üzüntüsünü beyan etti ve “Sende muhabbetti ama maalesef bir tanesi öldü” diyerek üzüntüsünü bir kez daha paylaştı."

TIKLAYIN | Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gazeteci Öztürk arasında hayvan hakları diyaloğu; Erdoğan'ın "Öldürdün mü?" sorusu gündem oldu