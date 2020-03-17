Erdoğan’ın limuzini 41 bin 500 TL’ye satıldı

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Çevre Bakanlığı'na “Söz konusu aracın satışına ilişkin ihale duyurusunun hangi tarihte nerede yayınlandığını, 2004 model Hyundai marka limuzinin ihalesine kaç kişinin katıldığını, limuzinin kaç TL'ye satıldığını, elden çıkarılan aracın parasal değerinin hangi kriterlere göre belirlendiğini” sormuştu.

Bu soruya, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş yanıt verdi. Demirtaş, tasfiye edilmek üzere Ankara Valiliği'ne (Ankara Defterdarlığı, Milli Emlak Dairesi Başkanlığı) teslim edilen hediye limuzinin, ihale yoluyla 16 Aralık 2015 tarihinde satılarak tasfiye edildiğini bildirdi. Demirtaş, Açık Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılan aracın, 11 kişinin katıldığı ihale sonucu teklif edilmiş en yüksek bedel olan 41 bin 500 TL'ye satıldığını açıkladı.

Diğer hediye limuzin Meclis'te