Erdoğan'ın küstüğü sınıf arkadaşı Mesut Toprak'ın Etiler'deki lüks projesi için bakanlık imar planlarını değiştirmiş

TİCARETE AÇILDI

İstanbul Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün internet sitesinde dün yayınlanan duyuruya göre, Beşiktaş Ortaköy Mahallesi 1681 Ada 109-179 nolu parsellerde yer alan arazinin imar planları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 13 Mart 2020 tarihinde değiştirildi. 17 Mart 2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle itirazlar için askıda kalacak yeni imar planlarına göre “konut” alanında yer alan parseller “ticaret + konut” alanına çevrildi.

Sınır 12 kata çıkarıldı

Raporda yer alan bilgilere göre, inşaat emsal hakkı 1.8 olurken, maksimum 12.5 metre yüksekliğindeki kat yüksekliği ise deniz seviyesinden 184 metreyi geçmeyecek şekilde 12 kata çıkarıldı. Tay Group'un Four Seasons Private Residence adıyla hayata geçireceği projede bitişik nizamda 5 blok yer alacak. Plan değişikliği ile konut imarlı arazideki inşaat alanının yüzde 50'si konut, yüzde 50'si ise ticaret kullanımına açıldı. Böylece proje sahibinin ekstra rant elde etmesi sağlandı.