Erdoğan'ın küstüğü sınıf arkadaşı Mesut Toprak'ın Etiler'deki lüks projesi için bakanlık imar planlarını değiştirmiş

Erdoğan'ın, "5 yıldır konuşmuyorum" dediği arkadaşı İstanbul'daki Four Seasons Sultanahmet ve Beşiktaş'taki Four Seasons Hotel İstanbul at the Bosphorus'un da sahibi olan Tay Gruop'un Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Toprak, kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın okul arkadaşı olan Mesut Toprak, Zeytinburnu'nda yükselen 16/9 adlı projeyi inşa ettikten sonra gündeme gelmişti. Tarihi Yarımada'nın silüetini bozduğu gerekçesiyle tepki toplayan 16/9 projesine tepkisini dile getiren Erdoğan, “Sahibiyle konuştum. (Mesut Toprak) Tıraşlayın dedim. Ama hiçbir şey yapmadılar. O yüzden çok kırıldım, 5 yıldır konuşmuyorum” demişti.