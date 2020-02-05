Erdoğan Koronavirüs'ten korunmak için 'dut pekmezi' önerdi; gazeteler faydalarını yazdı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs ile ilgili alınan tedbirleri açıklarken, her sabah bir kaşık dut pekmezi yediğini açıklamasının ardından dut pekmezi, Türkiye basınının da gündemi oldu.

Son günlerde Çin'de ortaya çıkan Koronavirüs salgını dünyanın gündemini meşgul ederken, diğer yandan insanlar virüsten korunmanın yollarını araştırıyor.

Erdoğan: Koronavirüs'ten dut pekmezi yiyerek korunuyorum

Ukrayna dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, dünyayı sarsan Koronavirüs ile ilgili "Sizin virüslere karşı özel bir önleminiz var mı?" sorusuna, "Ben her sabah bir kaşık dut pekmezi yerim" diye yanıt verdi.

Erdoğan'ın salgından korunma yöntemi olarak açıkladığı dut pekmezi, birçok gazetenin de gündeminde yer aldı. Gazeteler, dut pekmezinin faydaları ile ilgili haberler yaptı.

Akşam, Ntv, Cnntürk, Sabah ve Hürriyet gibi basın organlarının haberlerinden kesitler şöyle:



Sabah



Cnntürk







Ntv



Akşam



Hürriyet