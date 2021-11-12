Erdoğan'ın konutunu fotoğrafladıkları iddia edilmişti; İsrailli çift dahil 3 kişi tutuklandı

İstanbul Üsküdar'da bulunan Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunu görüntüledikleri iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen İsrail uyruklu çift N.O. ve M.O ile bir başka şüpheli, "Siyasal ve askeri casusluk" suçundan tutuklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunu görüntüledikleri iddiasıyla gözaltına alınan İsrailli N.O. ve M.O. ile bir başka şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edilmişti.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheliler savcılık sorgularının ardından "Siyasal ve askeri casusluk" suçlamasıyla tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildiler.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan üç şüphelinin tutuklanmalarına karar verildi. (DHA)