Erdoğan'ın konuştuğu AKM'nin önünde bir kişi üzerinde 3 adet silah ile yakalandı

Taksim'de Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yanında bulunan güvenlik noktasında üzerinde 3 adet silah olan bir kişi yakalandı. Şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Kültür Merkezi'nde katıldığı program için bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şüpheli hareketler sergileyen bir kişiyi durdurarak üzerini aradı.

Polis ekiplerinin yaptığı aramada şüpheli şahsın üzerinde 3 adet tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, emniyet aracına bindirilerek ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. (İHA)