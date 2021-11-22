Erdoğan'ın konuşmasının ardından #EkonomikKurtuluşSavaşı etiketi Twitter'da Türkiye gündemine girdi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada "ekonomik kurtuluş savaşı" kavramını kullanmasının ardından #EkonomikKurtuluşSavaşı etiketi Twitter'da Türkiye gündemine girdi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, ekonomik vesayetle bir savaş verildiğini yazdı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz de "Ekonomik Kurtuluş Savaşından zaferle çıkacağız" dedi.

Muhalefet ve ekonomistlerden tepki

Öte yandan muhalefet ve bazı ekonomistler de Cumhurbaşkanı Erdoğanın konuşmasını eleştiren paylaşımlarda bulundu.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Erdoğan konuşurken TLnin değer kaybetmesine dikkat çekerken "Bu kaçıncı döviz konuşması, kaçıncı rekor! Yeter artık, çekin elinizi milletin cebinden!" dedi.

Ekonomist Uğur Gürses "TLnin ipi çekilmiş; hepimize geçmiş olsun" paylaşımı yaptı.

Prof. Dr. Yalçın Karatepe ise "Konuştuklarında, sorumlu oldukları paranın değerinin düşmesine yol açanların en büyük sorunumuz olduğunu biliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Bluebay Varlık Yönetiminden Timothy Ash, "mandacı iktisatçı" söylemini eleştirerek "Erdoğan yine profesyonel ekonomistleri hedef alıyor gibi gözüküyor" dedi.

Eski bankacı ve Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota ise "Madem kurdaki rekabet gücü yatırımda ve üretimde artışa yol açar, kuru baskılamak için 128 milyar dolar rezervi satmasına rağmen Türk Lirasına %50 değer kaybettiren ekibinize "ekonomi cahilleri" dememizde bir sıkıntı yok değil mi?" ifadelerini kullandı.