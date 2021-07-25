Erdoğan’ın Kıbrıs'a müjdelediği külliye alanı, daha önce park olarak işaretlenmiş; "Bizim ihtiyacımız olan çevredir, yeşildir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjde olarak açıkladığı KKTC’ye “külliye ve millet bahçesi” projesinin yapılması planlanan askeri alanda, daha önce büyük bir park projesi hazırlandığı ortaya çıktı.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odası Birliği (KTMMOB) Genel Başkanı Seran Aysel, halkın önceliği ve ihtiyacının “külliye” olmadığını söyleyerek, “Adada şehir içlerinde tek yeşil alanlar askeri alanlar kaldı. Kıbrıslı Türkün ihtiyacı olan ne Cumhurbaşkanlığı Sarayı’dır ne Meclis binasıdır ne de millet bahçesidir. Kıbrıs’ın tek ihtiyacı varlığına ve iradesine saygıdır. Bizim ihtiyacımız olan çevredir, yeşildir, kültürümüzü geliştirmektir, bizlerin belirleyeceği alanların gelişimine katkı ve yardımdır. Geleceğe bırakacağımız en güzel miras da ormanlarımızdır” dedi.

KKTC’de yaşayan biyolog Hasan Sarpten de “Adada yıkım var. Beton yapılmayan nokta kalmadı. Askeri bölgelere bir tek inşaat yapılmıyor. Külliye projesi çıktı şimdi. Kimsenin haberi yoktu. Millet bahçesi adı geçse de askeri alanda yapılaşma hamlesi bu. Böyle bir ihtiyaç yok burada. Bizim çok daha önemli ihtiyacımız hastane. Paranın bu tür külliye projelerine harcanması anlamsız” diye konuştu.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre; KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal, külliye ve millet bahçesi yapılmak istenen alana, Sibel Siber’in KKTC Meclisi başkanı olduğu dönemde büyük bir park projesi planlandığını hatta araziyle ilgili anlaşmaların da askerle yapıldığını söyledi. Külliye projesinin kendileri için sürpriz olduğunu belirten Aysal, “Sonrasında hükümet değişti, meclis başkanlığı değişti, o anlamda bir ilgi olmadı. Şimdi aniden bir külliye sürprizi çıktı. Bizim kültürümüzde külliyenin K’si bile yoktur. Külliye ve millet bahçesi denilince biz düşünürüz acaba neden bahsediyor diye. Bunlar Kıbrıslı Türk kültürüne ve kimliğine uzak kelimeler, uzak yapılar ve konular” dedi.