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Erdoğan'ın kara kaplı defteriyle gezdirdiği renkli kalemlerin sırrı

07 Mart 2020 10:54

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önemli notlarını aldığı meşhur kara kaplı defterinin yanında ilk kez getirdiği farklı renklerden oluşan üç kalem dikkati çekti. 

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın aktardığına göre Erdoğan, belirli aralıklarla yaptığı milletvekili toplantısına her zaman olduğu gibi yine kara kaplı defteriyle katıldı. Ancak toplantıya katılanların dikkatini bir detay çekti. Cumhurbaşkanı, bu kez toplantıya üç kalemle geldi. Siyah, kırmızı ve mavi kalemleri defterinin yanına koydu. Milletvekillerinin anlattığı konuları defterine kaydeden Erdoğan’ın sık sık kalem değiştirdiği, bazı konuları kırmızı kalemle yazıp farklı kalemle yanına notlar düştüğü görüldü.

Aktarılana göre toplantıya katılanlar, konunun önemine göre hangilerinin ilgili bakan, hangilerinin Cumhurbaşkanlığı bürokratlarına iletileceğine dair özel işaretler yaptığı yorumunda bulundu.

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