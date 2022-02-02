Erdoğan'ın “Kabine'de revizyon” sinyalinden sonra kulisler hareketlendi: 4 bakanlıkta değişikliğe gidilecek

Geçen günlerde Adalet Bakanlığı görevinden istifa eden Abdulhamit Gül'ün yerine bu görevi daha önce de yapan Bekir Bozdağ atandı. Bu atamayla ilgili konuşan Erdoğan, "Değişen şartlara göre Kabine'de revizyona gitmemiz doğal bir durum. Bundan sonra da gerektiğinde yeni değişiklikler yapabiliriz" diyerek Kabine'de değişiklik sinyali verdi. Bu açıklamadan hemen sonra siyaset kulisleri de hareketlendi. İddiaya göre; İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nda değişikliğe gidilecek

Haberler.com’dan Servet Uzun’un haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de görevinden alınacağı kulislerde konuşulan konular arasında yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, birden kabine değişikliğine gitmeyeceği, aynı Lütfi Elvan ve Gül gibi isimlerde olduğu gibi, peyderpey kabinede değişiklik yapacağı da dillendiriliyor.

Kulislerde, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da Bakan Çavuşoğlu'nun yerine gelebileceği ileri sürülüyor.