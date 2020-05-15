Erdoğan'ın İş Bankası talimatına tepkiler büyüyor: Buradaki parayı da Varlık Fonu'na aktarmak istiyorlar!

"İş Bankası'na neden çökmek istediklerini anlamak için, İş Bankası'nın röntgenini çekmemiz lazım. İş Bankası şu anda dünyanın 75'inci büyük bankasıdır. Değeri 30 milyar TL'dir. 50 milyar TL de özkaynağı vardır. 2018 yılında 7 milyar lira, 2019 yılında ise 6.1 milyar lira kâr etmiş. Buradan CHP'ye gelen tek bir kuruş, tek bir çekirdek yoktur. İş Bankası'ndaki hisseleri Medeni Kanun'un 557. Maddesi'ne aykırı biçimde kendi uhdesine almak, sözde bağımsız temsilciler atayarak buradaki parayı da Varlık Fonu'na aktarmak istiyorlar. Çünkü Varlık Fonu'nda para kalmadı."

CHP Grup Başkanvekili Altay: Türkiye'nin birinci sorunu corona ve ekonomidir

İktidarın gündemi değiştirmek için ‘çılgınca işler' yaptığını dile getiren CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise, “Türkiye'nin birinci sorunu corona ve ekonomidir. Dolar, Euro almış başını gidiyor. Daha önceki siyaset alışkanlığı ile bir karışıklık yaratıyorlar. Bir kelimeden darbe çıkarmaya çalıştılar. Şimdi de daha önce pişirip pişirip önümüze getirdikleri İş Bankası konusunu tekrar ısıtıyorlar” diye konuştu.

CHP'li Kuşoğlu: Birinci sınıf hukuk öğrencisine sorsan saçma olduğunu söyler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu da, “Hukuk fakültesinde birinci sınıf öğrencisine sorsalar böyle saçma bir şey olmayacağını, vasiyetten kaynaklı bir temsil olduğunu görecekler. Siyasi partiler için ticaret yasağı var, biz ticaret de yapmıyoruz. CHP'nin kasasına da girmiş tek bir delikli kuruş yok” değerlendirmesini yaptı.

İyi Partili Yılmaz: Türkiye'nin imajını daha da bozar

“Ülkenin acil çözüm bekleyen sorunları aştır, iştir, yoksulluk ve açlıktır” diyen İyi Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, “İktidarın bu girişimi, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşulları rahatlatmaz, aksine ağır ekonomik şartları daha da kötüleştirir” ifadelerini kullandı.

İş Bankası'na ilişkin atılacak böyle bir adımın Türkiye'nin dünyadaki imajını daha da bozmaktan başka bir işe yaramayacağını vurgulayan Yılmaz ,“Anayasa'nın 35'inci maddesi mülkiyet hakkını koruyor. Aksini yapmak Anayasa'ya ve kanunlara karşı gelmektir” dedi.

CHP'li Muharrem İnce, "Bu kafa, bankadaki paranıza da çökebilir. Bunu daha önce darbeciler denedi, olmadı, olmaz. Aklınızdan bile geçirmeyin" ifadelerini kullanmıştı.

TIKLAYIN - Muharrem İnce'den İş Bankası tepkisi: Bu kafa, bankadaki paranıza da çökebilir; bunu daha önce darbeciler denedi, olmadı

CHP Parti Meclisi üyesş Günaydın: Hukuken de siyaseten de meşru değil

CHP Parti Meclisi Üyesi, hukukçu Gökhan Günaydın, “Cumhurbaşkanı, siyaseten saldırıları sırasında aynı zamanda İş Bankası’na da zarar veriyor. Erdoğan’ın bugün denediğini 1960’lı ve 1980’li yıllarda denediler ve hukuk yoluyla işlemler iptal edildi. Devir işlemi yapılırsa yine aynı durum yaşanır. Bu durum miras hukukuna aykırıdır. Mirasta kim işaret ediliyorsa bırakılan her şey ona aittir” dedi.

Erdoğan’ın sözlerinin hukuken de siyaseten de meşru olmadığını bildiren Günaydın, “Pandeminin etkisini yitirmeye başladığını var sayarsak arkasından bizi bekleyen büyük bir iktisadi kriz var. Enflasyon, işsizlik, kur hareketleri genişledi. Ekonominin ve Erdoğan’ın zorda olduğu muhakkaktır ama bunu çözmek için İş Bankası hisselerine de göz dikmesi ve zora dayalı yöntemlerle sorununu çözmesi dibe gidişi hızlandıracaktır. Kimse hukuk dışına çıkmasın” diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Özel: Kesinlikle buna izin vermeyeceğiz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise “AKP, kendi bildiğini yapmaya çalışsın. Biz ise kesinlikle buna izin vermeyeceğiz” dedi.

AKP’nin birkaç ayda bir İş Bankası hisselerini gündeme getirdiğini ifade eden Özel, “Erdoğan’ın yapmaya çalıştığı ülkeyi germektir. Barolara saldırıyor, TMMOB’a, TTB’ye diğer meslek örgütlerine saldırıyor ve CHP ile arasındaki gerilimi artırıyor. ‘Darbe çığırtkanlığı yapıyorlar’ bile dediler. Şimdi de CHP ile önemli gerilim hatlarından biri olan İş Bankası’na geldi konu. Belli ki tansiyonu daha da yükseltmek ve buradan beslenmek istiyorlar” şeklinde konuştu.

İş Bankası hisselerinin CHP’den alınması durumunda miras hukuku odaklı bir tartışma yaşanacağını belirten anlatan Özel, bankanın hisselerinin Varlık Fonu’na devredilebileceğini de söyledi. CHP’li Özel, “Amaç İş Bankası’nı Varlık Fonu’na devretmekse bu ülkede kimsenin malının güvenliği yok demektir. Hisseler Anayasal güvence altındadır. Paralar TTK ve TDK’ye, hisselerin yönetimi CHP’ye aittir. Burada yapılması gereken TTK ve TDK’yi amacına uygun yönetmekken yıllardır bu kurumları da işlevsizleştirdiler” dedi.