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Muharrem İnce'den İş Bankası tepkisi: Bu kafa, bankadaki paranıza da çökebilir; bunu daha önce darbeciler denedi, olmadı

14 Mayıs 2020 20:37

CHP'li Muharrem İnce, CHP'nin Türkiye İş Bankası'ndaki hisselerinin Hazine'ye devri için Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'bir an önce bitirilmesi' talimatı vermesine tepki gösterdi. İnce, "Bu kafa, bankadaki paranıza da çökebilir. Bunu daha önce darbeciler denedi, olmadı, olmaz. Aklınızdan bile geçirmeyin" dedi.

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