Erdoğan'ın imzasıyla Laos Büyükelçiliği'ne Orhan Işık, Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl atandı

Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Orhan Işık'ın atanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Katar Devleti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Fikret Özer ile Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet İdem Akay merkeze alındı.

Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Orhan Işık atandı.

Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl atandı.

Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne Necmi Özben, Personel Genel Müdürlüğüne Ahmet Yılmaz, Personel Genel Müdürlüğü Yardımcılığına Adem Dinç ve Mehmet Ertuğrul Karsu, Strateji Geliştirme Başkanlığına İhsan Çimen ve Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ise Fatih Taşdelen uygun görüldü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Cemil Turan görevden alınarak yerine Emin Özkan'ın ataması yapıldı.

Adli Tıp Kurumu Yedinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Genel Cerrahi Üyeliği'ne de İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Velidedeoğlu getirildi.

Orhan Işık kimdir?

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1986 yılında mezun oldu. Yüksek Lisansını Chicago Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi'nde 2001'de tamamladı.

1986 yılında Dışişleri Bakanlığı'na girmiş, Dışişleri Bakanlığı'nda ve dış temsilciliklerde çeşitli görevler üstlenmiş, 2003-2006 yıllarında Tahran'daki Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın genel sekreter yardımcısı olmuş, 2009 yılında Meclis Başkanı Köksal Toptan döneminde kısa bir süre TBMM Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü olarak görev yürütmüştür. 1 Eylül 2014 - 15 Ağustos 2018 tarihleri arasında Gence Başkonsolosu olarak görev yapmıştır. Eylül 2018 tarihinden itibaren Dışişleri Bakanlığı Orta Asya ve Kafkasya Daire Başkanıdır.