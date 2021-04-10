Erdoğan'ın imzasıyla 12 özelleştirme kararı, acele kamulaştırma ve taşınmazların satışları Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 12 ayrı özelleştirme kararı yayımlandı.

Sümerholding’in iki taşınmazı 30 milyon 400 bin liraya satıldı. Yapılan ihalelerde Sümer Holding’in Aydın'ın Didim ilçesi Mavişehir Mahallesindeki 1.494 m² yüzölçümlü taşınmazı 13 milyon liraya; Kayseri Kocasinan Sümer Mahallesindeki 3.791 m² yüzölçümlü taşınmazı 17 milyon 400 bin lira olmak üzere 30 milyon 400 bin liraya satılması Cumhurbaşkanı kararı ile onaylandı. Sümer Holding’in Mavişehir’deki taşınmazı 13 milyon liraya Türk Metal Sendikası'na satıldı.

Şeker fabrikalarının parsellere ilişkin özelleştirme planları onaylandı

Türkiye Şeker Fabrikaları'nın özelleştirme kapsamında bulunan Eskişehir'in Beylikova ve Sakarya Mahallesindeki, Karaman'ın Ali Şahane Mahallesindeki, Sivas'ın Yap Mahallesindeki, parsellere ilişkin özelleştirme planları onaylandı.

Maliye Hazinesi'nin özelleşirme kapsamında bulunan Urfa'nın Karaköprü, Ankara'nın Dikmen, Muğla'nın Gökçebel ve Eskişehir'in Sultandere Mahallesinde bazı taşınmazlar üzerindeki imar plan değişiklikleri onaylandı.

Acele kamulaştırma kararları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Diyarbakır'ın Yenişehir İlçesi, Üçkuyu Mahallesi ile Kayapınar İlçesi, Talaytepe Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Alanlar Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edildi.

Kastamonu'nun Hanönü İlçesinde S:88614 Numaralı IV. (c) Grup Maden (Bakır) İşletme Ruhsat Sahası Sınırları İçerisinde Kalan ve Bakır Cevheri Üretimine Devam Edilebilmesi İçin İhtiyaç Duyulan Bazı Taşınmazların, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılmasına karar verildi.

Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı ile Kesişen 9 Adet Enerji İletim Hattı Deplaseleri Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazlarda Direk Yerlerinin Mülkiyet Şeklinde, İletken Salınım Gabarisinin ise İrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılmasına karar verildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, İstanbul'un Adalar ilçesinde ve Balıkesir'in Marmara adası ile Ayvalık ilçesindeki bazı alanlar kesin koruma alanı olarak tescil ve ilan edilmesi kararları da yayımlandı.

Gaziantep ve Konyaaltı belediyelerinin taşınmazları satışa çıkarıldı

Öte yandan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı Şahinbey/Beştepede toplam yüzölçümü 15,490 m² olan iki taşınmazını satışa çıkardı. En az 19 milyon 786 bin lira gelir bekliyor.

Antalya-Konyaaltı Belediye Başkanlığı ise 1.434 m² yüzölçümlü taşınmazını 8 milyon 604 bin liradan satışa çıkardı.