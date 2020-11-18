Erdoğan'ın faiz açıklamasının ardından piyasalar dalgalandı, Türk Lirası değer kaybetti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda konuştu. Piyasalar yarınki Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına kilitlenmişken; Erdoğan'ın faize ilişkin açıklamalarının ardından Türk Lirası dolar karşısında yüzde 1 değer kaybetti, döviz kuru 7.77'nin üzerine çıktı. Borsada ise bankacılık hisseleri sert dalgalandı.

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ın görevinden alınıp yerine Naci Ağbal’ın atanması, ardından Berat Albayrak’ın istifasıyla boşalan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın getirilmesi ve Tayyip Erdoğan’ın ekonomi ve hukukta reform söylemiyle bir süredir piyasalarda bahar havası yaşanıyor. Türk Lirası dolar karşısında yüzde 10’a yakın değer kazanırken, Borsa İstanbul rekor üstüne rekor kırıyor. Bu atmosferin oluşmasında Merkez Bankası’nın yarın yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısında faizleri yükselteceği beklentisinin etkisi büyük.

Gözler tam Merkez Bankası’nın kararına çevrilmişken, Erdoğan’ın bugün yaptığı açıklamalar piyasalarda dalgalanmaya sebep oldu. TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’nda konuşan Erdoğan, faiz mesajı verdi. Erdoğan’ın açıklamalarının ardından Türk lirası dolar karşısında yüzde 1 değer kaybederken, döviz kuru 7.77’nin üzerine çıktı. Borsada ise bankacılık hisseleri sert dalgalandı.