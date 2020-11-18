Erdoğan'dan Merkez Bankası kararı öncesi 'faiz' çıkışı: Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararı öncesi yaptığı açıklamada, "Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor" dedi. Erdoğan, "Hazırlık devrini geride bırakıp şahlanış dönemine giriyoruz" görüşünü savundu.

Erdoğan, TOBB Ekonomi Şûrası'nda konuştu.

"Buralara vesayetin paraşütüyle gelmedik"

Erdoğan, "Buralara vesayetin paraşütüyle gelmedik, hayatın merdivenlerini çıkarak, zorlukları tecrübe ederek geldik. Ömrü boyunca devletten aldığı maaş dışında tecrübesi olmayanların kürsülerden esip gürlemesi teneke tıngırtısından öte anlama sahip değil. Daha Kıbrıs meselesinin ne olduğunu, Maraş'ın açılmasının ne anlama geldiğini bilmeyen ekonomiyi izah etmek de mümkün değil. KKTC Cumhurbaşkanı bunları davet ediyor ve bu davete icat etmeyip yine beni eleştirmeye kalkıyor. Bununla sana ekmek çıkmaz. Kapalı Maraş bölgesini açmak diye bir tezi savunmak anlayışın var mı yok. Aynı şeyi bunlar Azerbaycan'da, Suriye'de yaptı." değerlendirmesini yaptı.

"Kendisine ait bir fikri ya da projesi olmayanların ekonomiyle ilgili ahkâm kesmesi gülünç"

Erdoğan, "Kendisine ait bir fikri ya da projesi olmayanların ekonomiyle ilgili ahkâm kesmesi gülünçtür. Bizim millete sözümüz proje kişi, siyasetlerle, siyaset bezirgânlarıyla işimiz olmaz. Bizim muhatabımız milletimizdir. Her husus gibi ekonomi, sanayi, ticaret bir gönül, bir adanmışlık işidir. Adım adım Türkiye'nin otomobili projesini hayata geçirdiniz. Menderes'in idam edildiği adayı Demokrasi ve Özgürlükler adası haline getirdik. TOBB'un bu yıl ki genel kurulu ertelendi. Önce ekranları başından bizi izleyen arkadaşlarıma, şu an Covid-19’a yakalanmış bi çok arkadaşım var hepsine Allah'tan şifa diliyorum. Bu da geçer yahu." diye konuştu.

Yüksek faiz çıkışı

Erdoğan, "Ekonominin kalbinde faaliyet gösteren oda ve borsa temsilcilerimizin 81 il ide iş dünyamızın nabzını en güzel şekilde yansıttıklarına inanıyorum. Tabii bu arada özellikle yüksek faiz sebebiyle üretimin, ticaretin, istihdamın temsilcileri olan sizler sahada yaşananların tercümanı olarak karar vericilere yol gösteriyor, ışık tutuyorsunuz" düşüncesini dile getirdi.

Erdoğan, "Yüksek faizin nelere mâl olduğu ortada. Yüksek faizle gerçek anlamda yatırım, istihdam üretim yapabilir miyiz, mümkün değil. Öyleyse bizim bu noktada çok daha dikkatli olmamız lazım. Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor. Aldığımız tüm kararlarda attığımız, tüm adımlarda sizlerle kurduğumuz ortak akıldan faydalanıyoruz. Sektörlerimizin ve şehirlerimizin beklentilerini sizinle konuşuyoruz. Son 18 yıldır büyük mesafe kat ettiği demokrasi ve kalkınma yolunda 365 oda ve borsamız lokomotif görevi gördü. Birçok iş insanımızla konuştuğumda ‘Beni faiz batırdı’ diyorlar. İnşallah bunları da tersine çevireceğiz. Önümüze çıkan engelleri aşarak hedeflerimize doğru yürümeye devam edeceğiz. Yüksek faizden arındırılmış, sizlerin ihtiyaç duyduğu özellikle nakit akışından teşviklere kadar çok sayıda destek paketini hayata geçirdik. Salgından olumsuz etkilenen sektörlerin vergi ve prim ödemelerini erteledik." ifadesini kullandı.

"Önümüzde yeni dönem var"

Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:

"Şimdi önümüzde yeni dönem var. Çok daha güçlü şekilde üretime, istihdama, yatırıma ve ihracata odaklanmamız gerekiyor. El birliğiyle bu sıkıntılı dönemi geride bırakıp büyük Türkiye hedefimize ulaşacağız. Türkiye olarak reformlar ve başarılarla dolu 18 yılı geride bıraktık. Topyekûn kalkınma anlayışıyla 81 vilayetin tamamında her bir bireye, haneye dokunan hizmetler gerçekleştirdik. Şeffaf ve öngörülebilir politikalarla ülkemizi kalkındırdık, güçlendirdik

"Türkiye tarihinin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlesi bizim dönemimizde başladı"

Her kesimle istişare halinde olmaya özel ehemmiyet verdik. Türkiye tarihinin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlesi bizim dönemimizde başladı. Milli gelirimizi 236 milyar dolardan 950 milyar dolara, ihracatı 36 milyar dolardan 152 milyar dolara çıkardık. Kişi başına düşen geliri 12 bin 500 dolara çıkardık. Ülkemize gelen doğrudan yatırımlar 138 milyarı bulmuştu. Enflasyonu yüzde 4'lere kadar indirmiştik. 2023 hedeflerimize emin adımlarla ilerlerken içerde ve dışarda büyük bir saldırı dalgasıyla karşılaştık. Gezi olaylarıyla başlayıp, sınırlarımızın kuşatılması, darbe girişimi ve ekonomimize saldırıların hepsini birer birer boşa çıkardık. Türkiye’yi yüzlerce büyük projelerle donattık. Yapılamaz denilen nice harekâtları yaptık, imkânsız denilen nice başarılara imza attık. Savunma sanayinde ülkemizin geldiği yer tüm dünyada hayranlıkla takip ediliyor. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye her alanda tarihi öneme sahip projeleri hayata geçirdik. Genel sağlık sigortası başlı başına bir başarı hikâyesidir.

"Hazırlık devrini geride bırakıp şahlanış dönemine giriyoruz"

Bir süredir çalışmalarını sürdürdüğümüz hukuk ve ekonomi reformları yeni dönemin hazırlıklarıdır. Türkiye’nin en köklü demokrasi ve ekonomi reformlarını gerçekleştirmiş bir yönetim olarak önümüzdeki dönemde ihtiyaç duyulan değişimleri hayata geçirmek de elbette bizim görevimiz. Hazırlık devrini geride bırakıp şahlanış dönemine giriyoruz. Üretim, istihdam ihracat ve büyümede ülkemizin olumlu yönde ayrıştığını göreceğiz. Üçüncü çeyreği güçlü bir büyüme ile kapatacağımız artık kesinleşmiş oldu. Sanayi ve ticaret sektöründeki adımlarla inşallah hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi yüzde 22.6 arttı.

Salgının yol açtığı kimi zorluklara rağmen yılı pozitif bir büyümeyle bitireceğimize inanıyorum. Hedefimiz tek haneli enflasyon rakamlarına ulaşmak. Değilim çizgimizden sapmayarak büyüme ve istihdam anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz:

Aldığımız tedbirlerin açtığı sıkıntıların farkındayız.Önümüzdeki sorunları piyasa ekonomisi kurallarına göre çözeceğiz. Elimizdeki imkanları sonuna kadar kullanarak bu sıkıntıları azaltmanın gayreti içindeyiz. Sorumluluğumuzun ağır olduğunu biliyoruz. Milletimize olan güven, şevkimiz azmimimiz daha da büyük. Yaşadığımzı sıkıntıları birlikte aşacağız

Editörün notu: Haberin bildirimi atılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor” ifadesi sehven “Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmemiz gerekiyor” şeklinde duyurulmuştur.