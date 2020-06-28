Erdoğan’ın eski metin yazarı Ünal: Her eleştiri 'hain' yaftasıyla püskürtülüyor; kuldan utanılmıyor tamam da Allah’tan da korkulmuyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski danışmanı ve metin yazarı Aydın Ünal, AKP'ye yönelik yapılan eleştirilere verilen yanıtlara tepki gösterdi.

“Manevi kavramlar çok harcıalem kullanılır oldu” düşüncesini dile getiren Ünal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Her türlü çirkinliğini, yanlışını örtmek isteyen Kudüs’ten girip başörtüsünden çıkıyor. Her eleştiri, 'hain', 'din düşmanı', 'siyonist', 'FETÖ'cü' yaftasıyla püskürtülüyor. Kuldan utanılmıyor tamam da, Allah’tan da korkulmuyor” ifadesini kullandı.