Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal: Pelikan, yeni FETÖ'dür

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal, Twitter'dan "Pelikan Örgütü'nün 'yeni FETÖ' olduğunu" söyledi.

Ünal'ın ifadeleri şöyle:

"Adını anmaya değmez bir müfterinin iftirasına kısa cevabımdır: Pelikan Örgütü ile mücadeleye 2016 yılı başında milletvekili iken başladım; listeye yeniden girmemeyi açıkça göze alarak, aşağılık itibar suikastleri altında bu tehlikeye ısrarla ve inatla dikkat çektim, çekiyorum.

Pelikan Örgütü, Cumhurbaşkanını savunan değil, onun arkasına saklanarak, Anayasal suç işlemeye kadar varan kirli işler çeviren bir örgüttür. Erdoğan ve AK Parti’yi paçasından tutup aşağı çekmektedir. Son hadiseler de bunu zaten ispat etmiştir. Pelikan yeni FETÖ’dür."

Pelikan Grubu nedir?

Kamuoyunun ilk olarak 1 Mayıs 2016’da adını duyduğu Pelikan grubu, o dönem Başbakan olan Ahmet Davutoğlu’na karşı sert ifadelerin yer aldığı ‘Pelikan Bildirisi’ni yayınlamıştı. ‘Pelikan Darbesi’ olarak da anılan bildirinin yayımlanmasından günler sonra Davutoğlu istifa etmişti.