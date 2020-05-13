Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal: Eski Fetöcü, eski PKK’lı bir güruh 'Erdoğan’ı savunuyoruz' maskesiyle ortalığa pislik saçıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı ve eski AKP Ankara Milletvekili Aydın Ünal, son dönemde artan 'ölüm tehditleri'ne yönelik olarak, "Eski Fetöcü, eski PKK’lı, eski azılı Erdoğan karşıtı, aklı, ahlakı kıt fırıldak bir güruh, 'Erdoğan’ı savunuyoruz' maskesiyle ortalığa pislik saçıyor" ifadelerini kullandı.

Ülke TV’de Esra Elönü'nün sunduğu ve Sevda Noyan'ın konuk olduğu programda "15 Temmuz kursağımızda kaldı. Yani yapamadık istediklerimizi. Boş bulunduk. Yani yanlış anlaşılmasın doğru anlaşılsın bizim aile şöyle bir 50 kişiyi götürür. Onu söyleyeyim. Bizim sitede var hâlâ 3-5 kişi, benim listem hazır" ifadelerini kullanmıştı.

Tartışma yaratan bu sözlerin hemen ardından Fatih Tezcan’ın "Tayyip Erdoğan'ı devireceğiz, idam edeceğiz diyorsunuz. Karınızı, çocuklarınızı nasıl koruyacaksınız bizden? Erdoğan'ın bir damla kanına milyonlarca kan dökülür bu ülkede” dediği gündeme geldi. Bu açıklamalar AKP’lilerin de tepkisini çekti.

Aydın Ünal: Bunlar ilaç değil zehir, AKP ve Erdoğan'a büyük zarar veriyorlar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı ve eski AKP Ankara Milletvekili Aydın Ünal, bu tehditlerin ardından AKP’ye uyarılarda bulundu.

AKP’li Aydın Ünal, "Eski Fetöcü, eski PKK’lı, eski azılı Erdoğan karşıtı, aklı, ahlakı kıt fırıldak bir güruh, 'Erdoğan’ı savunuyoruz' maskesiyle ortalığa pislik saçıyor, AK Parti ve Erdoğan’a büyük zarar veriyorlar. Bunlar ilaç değil, zehir! Bunlarla arasına mesafe koymayan kaybetmeye mahkumdur" ifadelerini kullandı.