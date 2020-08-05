Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal: Erdoğan, iki kararla DEVA ve Gelecek'e ağır darbe indiriyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı ve eski AKP Ankara Milletvekili Aydın Ünal, Erdoğan’ın Ayasofya ve İstanbul Sözleşmesi ile ilgili kararının, eski bakan Ali Babacan'ın lideri olduğu DEVA Partisi'ne ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Genel Başkanı olduğu Gelecek Partisi’ne "ağır darbeler indirdiğini" savundu.

Eski AKP Ankara Milletvekili Ünal, Twitter hesabından Erdoğan’ın Ayasofya’nın ibadete açılmasına yönelik kararını ve son dönemde hedef alınan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili adımlarını değerlendirdi.

Ünal şu yorumu yaptı:

“Erdoğan Ayasofya ve İstanbul Sözleşmesi’yle DEVA ve Gelecek partilerine ağır darbeler indiriyor. DEVA ve Gelecek Partilerinin bazı temsilcileri ise bırakın stratejiyi fark etmeyi Ayasofya kararını eleştirip İstanbul Sözleşmesi’ni savunuyorlar. Siyaset tecrübe işidir”

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