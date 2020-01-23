Erdoğan’ın eski danışmanından ‘Bilim ve Sanat Vakfı’ tepkisi: Kendi vakfınız olsa el koyar mıydınız?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde basın danışmanlığını yapan Karar gazetesi yazarı Akif Beki, eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kurucuları arasında bulunan Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım atanmasına bugünkü köşesinden tepki gösterdi. Beki, " Ben kanundan bahsetmiyorum, ben haktan bahsediyorum, hukuktan, adaletten bahsediyorum. Siz burada hakkı, hukuku, adaleti arayacaksınız. BİSAV'ın kurucuları arasında Davutoğlu olmasa veya böyle bir olay kendi vakfınızın başına gelmiş olsa, orada bu olayı nasıl değerlendirirsin? Kanunlara mı bakacaksın? Yoksa böyle bir hak olur mu, böyle bir adalet olur mu, buna bakacaksın" ifadelerini kullandı.

"Bilim ve Sanat Vakfı yönetimine üç kişilik kayyum heyeti atayan Vakıflar Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hiç dinlemiyor sanırım" diyen Beki, " Konuşmalarını takip etseler, ne dediğini can kulağıyla dinleseler, bu talihsiz kararı daha talihsiz bir gerekçeyle savunmaya kalkmazlardı. Şehir Üniversitesi el konarak Marmara Üniversitesi'ne devredilince, kurucusu olan vakfa geçici yönetim atamak da yasal zorunluluk haline gelmiş. Kanun öyle emrediyormuş. Bu işlemi yapmazlarsa suçlu duruma düşerlermiş, mecbur kalmışlar yani" düşüncelerini dile getirdi.

Beki yazısında şunları kaydetti:

Evet, doğrudur; Cumhurbaşkanı'nın hakimlerden talebi bu haliyle sorunlu. Hukukun en temel ilkesine aykırı, kanunsuz suç ve ceza olmaz...

Yargı, kanunda yazanı yetersiz bulup kafasına göre hapis yatıramaz; 'bence bu alçağın hakkı şu kadardır, atın zindana' diye başka bir ceza veremez. Bakmadan karar verecekse kanunlar niye var?

Kitapta o suça karşılık gelen ceza yetersizce onu değiştirecek olan kanun uygulayıcısı değil, kanun koyucudur. Hakimin vicdani takdir ve şahsi iradesine havale edilemez.

Ve fakat Cumhurbaşkanı, yerden göğe haklı. Kanunda yazan, her zaman hakkı, hukuku, adaleti yansıtmayabiliyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğüne, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan ödünç aldığım sözlerle seslenebilirim bu durumda.

'Biz emir kuluyuz, kara kaplı kitapta böyle yazıyor' diyorlar.

Ben de diyorum ki, arkadaşlar siz niye kanun diyerek bize böyle bir cevap yolunu buluyorsunuz?

Ben kanundan bahsetmiyorum, ben haktan bahsediyorum, hukuktan, adaletten bahsediyorum.

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Ne olmuştu?

Kurucuları arasında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da bulunduğu Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım atandı. 1986 yılında kurulan vakıfta, tarih, sinema, sosyoloji alanında seminerler veriliyordu. Vakıf, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu’na yakınlığıyla biliniyordu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden gelen 3 kişilik geçici kayyım heyeti Bilim Sanat Vakfı'na gelerek, kendilerinin kayyım olarak atandığını bildirdi. Daha önce de vakfa ait İstanbul Şehir Üniversitesi’nin yönetimine el konulmuştu. Aynı sürecin devamı olarak üniversitenin kurucu olduğu vakıf da kayyım yönetimine girdi.

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