Erdoğan'ın eski danışmanı: S-400’lerin neden alındığını ya da caydırıcılık için neden kullanılmadığını sorgulayınca Kılıçdaroğlu mu haksız oluyor?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde danışmanlığını yapan Karar gazetesi yazarı Akif Beki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun S-400 açıklamasını yorumladı. Beki, "S-400’lerin alınma nedenini sorguladı. Baktı olmuyor, işe yarama sırası gelmişken de caydırılık için neden kullanılmadığını sorguluyor. Ve her iki durumda da Kılıçdaroğlu mu haksız oluyor? Alınması da doğru, iş düştüğünde hazır edilmemesi de doğru; sorgulamak mı hep yanlış?" düşüncesini dile getirdi.

Beki, "İktidar medyasına bakarsanız, Kılıçdaroğlu fena zikzak çizerken yakalanmış. Daha geçen sene şöyle dememiş miymiş: 'S-400 niye alındı, bize kim saldıracak? Yunanistan’la mı kavga edeceğiz?' Sanki bunu diyen kendisi değilmiş gibi. ‘Skandal sözlerini unutmuş’, şimdi de kalkmış şöyle diyormuş: 'ABD, Yunanistan ile tatbikat yapıyorsa sen de S-400’leri aktive edeceksin. Yüreğin varsa yapacaksın...' Sadece iktidar medyası mı? Muhalefet içinden de tepki topluyor bu çıkış. CHP liderini, iktidarla savaş çığırtkanlığı ve hamaset yarıştırmakla suçluyorlar. Kendi tezlerini topluma anlatmak varken hem de. İktidarın dümen suyuna giriyor, değirmenine su taşıyormuş. Başka bir politikayı savunmak mümkün değilmiş gibi... Mümkün mü ki?" görüşünü savundu.

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TIKLAYIN | Kılıçdaroğlu: Amerika kalkıp da orada tatbikat yaparsa, sen de kalkacaksın, yüreğin, cesaretin varsa, meydan okuyorsan S-400'leri aktif edeceksin