CHP lideri Kılıçdaroğlu ile Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan ortak basın toplantısı: Bu bir hayırlı olsun ziyareti, ittifak gündeme gelmedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bugün Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Yaklaşık 2 saat süren toplantı sonrasında iki lider açıklamalarda bulundu. CHP lideri ziyaretin bir hayırlı olsun ziyareti olduğunu ifade ederek ittifakın gündeme gelmediğini söyledi. Gelecek Partisi lideri Davutoğlu da, " Ümit ederiz ki Türk siyasetinde kutuplaştırıcı ittifak ilişkilerinden çok herkesin herkesle konuşabildiği bir ortam sağlar, bu ziyaretlerin önünü açacağı görüşündeyim" dedi.

Kılıçdaroğlu, burada gazetecilerin Canan Kaftancıoğlu'nun sözleri sonrasına başlayan 'Atatürk' tartışmasına ilişkin soruna yanıt verdi. "Dün bu konuda gerekli açıklama yapıldı. Benim merak ettiğim konu şu Türkiye'de milyonlaca insan çöp konteynerlerinden geçinirken özellikle belli bir medya grubunun bunu çok öne çıkarmasını anlamış değilim" diyen Kılıçdaroğlu, "Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkesin ortak değeridir" değerlendirmesinde bulundu.

CHP lideri Deva Parti ile gerçekleştirdikleri toplantıya ilişkin de, "İttifak diye bir konu gündeme gelmedi. Bu ziyaret hayırlı olsun ziyaretiydi" dedi.

Davutoğlu da görüşmeye ilişkin, "Bu ziyaretler ümit ederiz Türk siyasetinde yeni bir çizgi açar. İttifak meselesi ise gündemimizde hiç olmadı. Ümit ederiz ki Türk siyasetinde kutuplaştırıcı ittifak ilişkilerinden çok herkesin herkesle konuşabildiği bir ortam sağlar, bu ziyaretlerin önünü açacağı görüşündeyim" sözlerini kaydetti.

Davutoğlu, "Bundan sonra da ülkemizin şartları gerektirdiği her anda istişarelere devam etme kararlılığı içindeyiz" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Dış politikada Türkiye yalnızlaştı. Türkiye bir dönem kendi bölgesinin istikrarını savunan ve bu bölgede istikrarın teme aktörü olarak görülen Türkiye artık böyle görülmüyor. Oruç Reis gemisi neden çekildi? Bakım varmış Bu ülkenin Dışişleri Bakanı 90 gün orada görev yapacak demedi mi? Dedi, Ama geri çekilmedi mi? Çekildi. Kimin emri üzerine çekildi? Bu ülkede kim Dışişleri Bakanı? Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'nin dış politikasının belirlenmesinde tümüyle devre dışı bırakıldığını bilmiyor muyuz! Herkes konuşuyor tek konuşmayan Dışişleri Bakanlığı. Türkiye en haklı davasında yalnız kaldı."

"Erdoğan'ın oturup konuşması lazım. Dışişleri politikasının devreye girmesi lazım. En haklı davamızda Amerikayı AB'yi Mısır'ı karşımıza aldık. Niçin?"

"Yunanistan neden sevinçli, Oruç Reis onların isteği üzerine çekildi de onun için. İlk adımı attınız diyorlar, ondan sonra masaya oturacağız diyorlar. Hangi kahramanlık ya? Türkiye kendi çıkarlarını, Kıbrıs'ın çıkarlarını, Doğu Akdeniz'in çıkarlarını savunmak zorundadır."

"Amerika kalkıp da orada tatbikat yaparsa, sen de kalkacaksın, yüreğin, cesaretin varsa, meydan okuyorsan S-400'leri aktif edeceksin."

"Türkiye kimsenin çiftliği değildir."

Ahmet Davutoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Libya'daki politikası doğrudur."

"16 maddelik bir eylem planı ilan ettik. ABD, AB ve Rusya arasında bütün bu küresel aktörleri karşımızda birleştiren dış politika söyleminden vazgeçin. Dış politika şahsileştirilecek bir ilişki değildir."

"Bir gün Oruç Reis'i kızağa çekip ertesi gün Sakız Adası'nda navtex ilan etmek, bunlar birbiriyle tutarsız taktik adımlardır."