Erdoğan’ın eski danışmanı gazetecilerin uçakta sorduğu soruları yorumladı: Mesleğinin gururusun, zeka kuvvetinle hay bin yaşa e mi!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde basın danışmanlığını yapan Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Erdoğan’ın Afrika ziyaretinden dönerken gazetecilerin uçakta sorduğu soruları yorumladı. Beki, “Mübalağasız söylüyorum, dün çıkan söyleşide okuduklarım yeni bir zirveye işaret ediyor. Gazetecilik mesleğinde büyük bir sıçrama bu, hımbıl adımlarla kaydedilmiş ufaktan bir ilerleme gibi küçümseyemezsiniz.” görüşünü savundu.

“CHP şu anda ana muhalefet gibi görünüyor ama ana muhalefetten ziyade analara muhalefet eden bir tarzı var. Diyarbakır’da HDP İl Binası’nın önünde çalınmış evlatlarını bekleyen anneler var. Onlar ana gündemden düşmek istemiyorlar ve sizlere teşekkür ediyorlar. Onlara bir mesajınız var mı?” böyle bir sorunun bu zamana kadar sorulmadığını belirten Beki, “Cevaba ihtiyaç bırakmayan zor soru da nasıl sorulurmuş görsün alem! Nezaket icabı aldığı karşılığı aktarmama bilmem gerek kaldı mı? Hangi cevap bu seçkin sorunun kendisini aşabilir, bu zorluğun altından kalkabilir ki?” düşüncelerini dile getirdi.

Beki, “Cumhurbaşkanı 'sen sorunu sor, benim yerime siyaset yapma, muhalefetle polemiğe girmeyi de bana bırak' demeden cevap verdiyse kibarlığındandır. İlahi arkadaş çok mu düşündün, nereden gelir aklına böyle çetin sualler, göğsümüzü kabarttın, mesleğinin gururusun, zeka kuvvetinle hay bin yaşa e mi!” ifadesini kullandı.

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