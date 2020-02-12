Erdoğan'ın eski danışmanı: Eski ve yeni pasaport şubeleri arasında evrakım kayboldu, duyan, bilen varsa insaniyet namına haber versin!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde basın danışmanlığını yapan Karar gazetesi yazarı Akif Beki, eski ve yeni pasaport şubeleri arasında evrakının kaybolduğunu yazdı.

Beki, "Devlette hiçbir belge kaybolmaz’ ve ‘süreklilik esastır’ derlerdi, hoşuma da giderdi. Ama öyle olmadı. Pasaport çıkarma ve yenileme yetkisi, polisten alınıp nüfus müdürlüklerine verilmişti. Ancak yeni sistemle tanışma deneyimim, pek parlak sonuçlanmadı. Yenileme işlemi için İstanbul Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne gittim, yeşil pasaporta ilçeler bakmıyor. Başdanışmanlık kadrosundan ayrıldığım Başbakanlıktan, istifayla çekildiğime ya da emekli olduğuma dair yazı getirmemi istediler. Bir kereye mahsus gerekli bir evrak. İlk yenilemem sırasında o yazıyı zaten sunduğumu, bir kerelik şartı yerine getirdiğimi, bunun ilk seferim olmadığını anlatsam da kâr etmedi." ifadesini kullandı.

Beki, "O zaman polis bakıyormuş pasaport şubeye, evrakı yan taraftaki İstanbul Emniyet binasına götürmüşüm, onların kayıtlarında kalmış, şimdi İstanbul Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne de aynı yazıdan getirmem gerekiyormuş, kendi kayıtlarına da girmeden olmazmış, bakanlığın kesin emriymiş... Memurdan sıralı amirine ve il müdürü özel kalemine dek, ayrı ayrı dil döktüm.‘Hani işlemleri kolaylaştırmak için değiştirilmişti sistem ama zorlaştırıyor’ mu demedim... ‘Emniyet de siz de İçişleri’ne bağlısınız, aynı bakanlık, binalarınız bile şurada yan yana, görevi onlardan alırken ilgili kayıtları da alsaydınız ya, aranızda halledeceğinize bizi niye uğraştırıyorsunuz, hani süreklilik esastı, çok saçma, vatandaşın günahı ne’ mi demedim..." düşüncelerini dile getirdi.

Beki yazısında şunları kaydetti:

Fakat ne yaptıysam olmadı, Nuh dedi de peygamber demediler.

‘İyi de başbakanlık mı kaldı, olmayan kurumdan nasıl yazı bulacağım’ diye sordum.

Kısa bir şaşkınlıktan sonra bir bilen aradılar, gelen memurun aklına da gele gele Devlet Arşivleri geldi, oranın yolunu gösterdi.

Anlayacağınız, eski ve yeni pasaport şubeleri arasında evrakım kayboldu. Yeni birimin kayıtlarını baştan oluşturması için, şimdi sıfırdan başlamam gerekiyor.

Kayıp evrakımın izini gören, duyan, bilen varsa lütfen haber versin, insaniyet namına!

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