Erdoğan’ın eski danışmanı: Diyanet ekonominin kötü gideceğine kesin gözüyle bakıyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde basın danışmanlığını yapan Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Diyanet İşleri Başkanlığı faiz fetvasını bugünkü köşesinde yorumladı. Beki, “Kesin haram kılınan faiz, hangi hal ve şartlarda, nasıl caiz olabiliyormuş” düşüncesini dile getirdi.

Diyanet’in “Bir zaruret bulunmadıkça, İslam'da faiz almak da vermek de caiz değildir, kesin olarak haram kılınmıştır...Oysa TOKİ projelerinde, peşinat haricindeki tutar kamu bankaları tarafından kredilendirilmekte olup devletin bu borçlandırmadaki amacı faiz geliri elde etmek değil, aksine ödeme güçlüğü içindeki vatandaşının ev sahibi olmasına yardımcı olmaktır...Bu projelerde, devletin verdiği borçtan kar etme amacı olmadığı gibi, aksine peşin verdiği paranın yıllar sonra daha düşük değerde tahsili söz konusudur. Dolayısıyla İslam'ın haksız kazanç saydığı ve şiddetle savaş açtığı faiz, bu sosyal konut projelerinde gerçekleşmemektedir...Belirtilen niyet ve amaçlar doğrultusunda bu projelerden yararlanarak ev almak caizdir, faizli işlem kapsamında değildir” fetvası dikkatli okunursa Diyanet’in liranın değer kaybedeceğine ve ekonominin kötü gideceğine kesin gözüyle baktığını belirtti.

Beki, “Din İşleri Yüksek Kurulundaki muhterem hocalar; hangi finans mütehassıslığı, hangi iktisat uzmanlığıyla bu cümleyi kurdu bilmiyorum. Belki de sezgi ve hissiyatları kuvvetlidir. Ancak, ekonomi için parlak bir gelecek öngörmedikleri açık. Paramızın şahlandığına, ekonomimizin kanatlandığına fetva makamı da inanmıyormuş. Kırk yıl düşünseniz, faize şartlı izin veren bir fetvadan bunu çıkaracağınız aklınıza gelir miydi?” İfadesini kullandı.

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