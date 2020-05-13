Erdoğan'ın eski danışmanı: Darbe paranoyası kaşıma cambazlıkları ikiye katlandı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde basın danışmanlığını yapan Karar gazetesi yazarı Akif Beki, darbe tartışmalarına ilişkin, "Darbe paranoyası kaşıma cambazlıkları ikiye katlandı" görüşünü savundu. Beki yazısında, Sevda Noyan'ın açıklamalarını hatırlatarak, İçişleri Bakanlığı'nın 'asılsız ve provokatif' paylaşımlarla ilgili başlatılan soruşturma rakamlarını beklediğini belirtti.

Beki, "Gözüm kulağım, İçişleri Bakanlığının Twitter hesabında. Malum, 'asılsız ve provokatif' paylaşımlarla ilgili rakamları her hafta güncelliyorlar. Kaç kişiye işlem yapıldığı en son 5 Mayıs'ta açıklanmıştı. Son 49 gün verileriydi. Sosyal medyada 1058 şüpheli tespit edilmiş, 496'sı yakalanmış, 10'u ise tutuklanmıştı. 'Asılsız ve provokatif' paylaşımdan kasıt kısaca şu: Yalan bilgi yaymak, suç propagandası, halkı kin ve düşmanlığa tahrik... Bu tarife göre son bir haftada 'asılsız ve provokatif' paylaşımın rekoru kırılmadı mı?" görüşünü savundu.

Beki, "Erken seçim görüp görmediği sorusuna CHP'li Kaftancıoğlu 'Erken seçim ya da başka bir şekilde...İktidar değişikliği de değil sistem değişikliğine doğru bir gidişat görüyorum"'demişti ya. AK Parti Sözcüsü Çelik'in de üstün gayretleriyle 'hükûmet seçimle ya da başka bir şekilde gidecek' haline çevrildi önce. Sonra da Allah ne verdiyse, gözlerini yumup ağızlarını açtılar. Olmayan 'darbe çağırtkanlığı', el çabukluğuyla varmış gibi gösterildi. Darbe paranoyası kaşıma cambazlıkları ikiye katlandı. Ve 'Yetişin darbe yapıyorlar' feryadıyla çığlık çığlığa basıldı bir yaygara... Vay, sen misin seçilmiş hükümete askeri darbe planlayan!" ifadesini kullandı.

Beki yazısında şunları kaydetti: