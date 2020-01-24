Erdoğan’ın eski danışmanı:  Bilim ve Sanat Vakfı’na kayyım  atanması FETÖ'nün ağzı beddualı zurna takımını, ötmek için fırsat kollayan fanfar bandosunu sevindirdi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde basın danışmanlığını yapan Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Bilim ve Sanat Vakfı’na kayyım atanması haberine en çok ‘FETÖ'nün ağzı beddualı zurna takımını, ötmek için fırsat kollayan fanfar bandosunu’ sevindirdiğini yazdı.

Erdoğan, “Ne sevinmek! 'Sıra size de geldi, biz dememiş miydik' naraları eşliğinde kendilerinden geçtiler, mest olup havalara uçtular.

Akılları sıra, başkalarına yapılan haksızlıklarda FETÖ'nün zalimliklerini unutturup aklayacaklar.

İktidarın yanlışlarından kendilerine haklılık payı çıkarabilecekleri umuduyla 'yaşasın' deyip el çırpıyorlar. Bu yanlışları davet eden, zemin hazırlayan, yolunu açan, kanıksatan, toplumsal destek ve meşuriyet sağlayan FETÖ melanetlerinin kendisi değilmiş gibi” görüşünü savundu.

Beki yazısında şunları kaydetti:

Vakıflar Genel Müdürlüğüne, mahkemeyi bile beklemeden BİSAV'a geçici kayyum atama yetkisi veren KHK bu. Kimin eseri?

FETÖ darbe girişimi olmasa, OHAL rejimine geçmeyi millete anlatabilir miydi iktidar, halkı ikna edebilir miydi?

Memleketin başına sardıkları beladan, şimdi gerçek kurbanları sorumlu tutuyorlar.

Bu pişkinlik ve yüzsüzlüğü de, FETÖ'yle mücadele adına istenip alınmış OHAL imkanlarının başka amaçla kullanılmasından buluyorlar.

FETÖ'yle mücadele, başka hesaplara alet edilince sevinmeleri boşuna değil.

FETÖ'ye karşı verilen geçici ve şartlı OHAL yetkisinin kalıcılaştırılması, onun için FETÖ kadar kimseyi memnun ve mutlu edemiyor. Hele siyasi rakipleri ezmekte, gözdağı için BİSAV gibi muteber vakıfları teslim almakta kullanılınca değmeyin keyiflerine. Ağızları kulaklarında zevkten dört köşe oluyorlar.

Kime yaradığını, kimin ekmeğine yağ sürdüğünü, FETÖ'yü sevindirirken kime korku saldığını görmek de mi iktidarı uyandırmaz? AK Parti beğeniyor mu yaptığını?

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Ne olmuştu?

Kurucuları arasında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da bulunduğu Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım atandı. 1986 yılında kurulan vakıfta, tarih, sinema, sosyoloji alanında seminerler veriliyordu. Vakıf, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu’na yakınlığıyla biliniyordu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden gelen 3 kişilik geçici kayyım heyeti Bilim Sanat Vakfı'na gelerek, kendilerinin kayyım olarak atandığını bildirdi. Daha önce de vakfa ait İstanbul Şehir Üniversitesi’nin yönetimine el konulmuştu. Aynı sürecin devamı olarak üniversitenin kurucu olduğu vakıf da kayyım yönetimine girdi.