Erdoğan'ın eski danışmanı Beki: Teker bir patladı mı, bir daha nasıl toparlanacağını, nerede duracağını kestirmek mümkün mü; ibret almak isteyen Lübnan'a baksın

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde basın danışmanlığını yapan Karar gazetesi yazarı Akif Beki, geçtiğimiz gün yüzden fazla insanın ölümüne 4 binden fazla kişinin yaralanmasına neden olan Lübnan Beyrut'taki patlamayı köşesine taşıdı. Beki, "Teker bir patladı mı, bir daha nasıl toparlanacağını, nerede duracağını kestirmek mümkün mü, ibret almak isteyen Lübnan'a baksın" görüşünü savundu.

Beki, "Hastaneler, oteller, evler tuzla buz. Çatısı başına yıkılan yüzbinler sokakta, açıkta. Maddi hasar 5 milyar dolar deniyor. Fakat Lübnan parasıyla yıkımın maliyeti, enkazın kaça kaldırılacağı bile hesaplanamıyor. Çünkü ekonomisi bitik, parası pul, birden fazla kur rejimi uygulanıyor. Benzin, ilaç ve tahıl gibi stratejik ihtiyaç ithalatında; 1 dolar 1,500 Lübnan lirasından işlem görüyor. Belirlenmiş temel tüketim maddelerinde, 1 dolar 3 bin 900 liraya sabitlenmiş. Karaborsada ise 1 dolar 7 bin 500 liralardan alınıp satılıyor. Bankalar dolarla işlem yapmıyor. Döviz, ancak lira olarak çekilebiliyor hesaptan. Serbest kur rejimine geçtiğimiz 1989 öncesi Türkiye gibi... Yaraları sarıp eski normale dönmek bile uzak bir hayal." düşüncesini dile getirdi.

Beki, "Ülke öyle bir dağıldı ki...İki yakası bir daha nasıl bir araya gelir? Bırakın onu, lirasının kaç sente karşılık geldiği bile bir kerede söylenemiyor. Sıfırı tüketmeye görün, iflasa sürüklenmeye görün!... Sahte kurtarıcıların elinde yoksullaşmakla, yaşama sevincinizi kaybetmekle kalmazsınız. Sömürülen korkularınız başınıza gelir. Yok olmamak için sarılmaya çağrıldığınız düşmanlıklar, sığındığınız hayal ve mazeretler, felaketiniz olur. Kaçtığınız tehlike senaryosu gerçekleşir. Can ve beka derdine düşersiniz. Teker bir patladı mı, bir daha nasıl toparlanacağını, nerede duracağını kestirmek mümkün mü? Hazin sona doğru yuvarlanırsınız." yorumunu yaptı.

Beki, "Siyasi buhranlar, kutuplaşma bunalımları, din istismarları, zıtlaşma cinnetleri, ideolojik delirmişlik ve dayatmalar, gerçekler dünyasından kopuşlar...Potansiyeli yüksek bir ülkeyi savunurken nasıl batırır, kanını nasıl emer, yıldızını ve umutlarını nasıl söndürür? İbret almak isteyen Lübnan'a baksın. İmkânı olan dış güçler de yardım elini uzatmaktan geri durmasın." ifadesini kullandı.

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