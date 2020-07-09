Erdoğan'ın eski danışmanı Beki: Mehmet Yılmaz'ın merakını gidermek, yakışmaz mı oysa iktidar medyasına?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde danışmanlığını yapan Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Sabah Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun Ayasofya'nın 15 Temmuz'da ibadete açılacağını duyurduğu yazısına göndermede bulunarak, "Ama hayır, 15 Temmuz'a saklanması sizi yanıltmasın. Açıklanacak olan, 15 Temmuz şehit aileleri ve gazileri için toplanan yardım paralarının akıbeti değil. Ne iktidar medyası bir duyum aktarıyor. Ne Numan Kurtulmuş açıklamak için sabırsızlanıyor. Ne de kamuoyu, beklentiye sokuluyor." görüşünü savundu. T24 yazarı Mehmet Y. Yılmaz'ın 15 Temmuz şehit aileleri ve gazileri için toplanan yardım paralarının akıbetini pek çok kez sorduğunu hatırlatan Beki, "Mehmet Yılmaz'ın merakını gidermek, yakışmaz mı oysa iktidar medyasına?" düşüncesini dile getirdi.

Beki, "Sabah Ankara Temsilcisi Müderrisoğlu duyum almış, Danıştay karara varmış, açıklanacakmış. AK Partili Numan Kurtulmuş'a soruyorlar: '15 Temmuz'da açıklanacak mı?' Cevap veriyor: 'İnşallah daha önce açılır. Bana sorarsanız bugün açılsın. Şu an yüksek yargıda olan bir iş. İnşallah yargı bu konuda müspet bir karar verir. Bekliyoruz...'Muhalefete soruyorlar, çoğu diyor ki: 'Beklendiği kabahat, elinizi tutan mı var, ne duruyorsunuz, bugün açılsın, daha evvel niye açmadınız...' Danıştay savcısı, iktidarın takdirinde olduğunu, yargının konusu bile olmadığını, ne zaman isterse tam yetkiyle müjdeyi verebileceğini söylüyor. Yine de belli bir tarihe randevu veriliyor, önden altı ısıtılıyor, kamuoyu kızıştırılıyor. 15 Temmuz'da açıklanacakmış, sürpriz!" yorumunu yaptı.

Beki, "Ama hayır, 15 Temmuz'a saklanması sizi yanıltmasın. Açıklanacak olan, 15 Temmuz şehit aileleri ve gazileri için toplanan yardım paralarının akıbeti değil. Ayasofya'nın akıbeti açıklanacak. Resmi statüsünün müze mi kalacağı, tabelasına cami mi yazılacağı... Öbür mevzunun meraklısı yok. Ne iktidar medyası bir duyum aktarıyor. Ne Numan Kurtulmuş açıklamak için sabırsızlanıyor. Ne de kamuoyu, beklentiye sokuluyor." ifadesini kullandı.

T24 yazarı Mehmet Y. Yılmaz'ın 15 Temmuz şehit aileleri ve gazileri için toplanan yardım paralarını sorduğunu hatırlatan Beki, Yılmaz'ın dünkü "Kimimiz öldük, kimimiz yardımlara konduk!" başlıklı yazısına da değindi.

Beki yazısında şunları kaydetti:

T24'te kaçtır soruyor Mehmet Yılmaz, dün yine hatırlattı.

309 milyon lira toplanmış. En son 2 Ocak'ta, Ziraat'ten Hazine hesabına 338 milyon 971 bin lira olarak nakledildiği duyulmuş.

Hakkında başka da haber alınamıyor.

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı kurulmuştu. Bu yardımlara vaziyet edecekti. Ama onun da bugüne dek ne yaptığı bilinmiyor.

Mehmet Yılmaz'ın merakını gidermek, yakışmaz mı oysa iktidar medyasına?

Numan Kurtulmuş, şehit aileleri ve gazilere o yardımları bir an önce dağıtma konusunda da sabırsızlansa...Hiç değilse 15 Temmuz'da açıklanacağını bildirse...Dört gözle bekleyenlere bir tarih verse yakışmaz mı?

15 Temmuz yaklaşıyor, 4. yıldönümü...

Yok mu muhataplardan üstüne alınan, çıkmayacak mı ilgilenmeye bir talip!

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"Kimimiz öldük, kimimiz yardımlara konduk!" başlıklı yazısında Mehmet Y. Yılmaz, Fethullahçıların darbe girişiminin bastırılması sırasında şehit olanların yakınlarına ve kalıcı sakatlıklarla gazi olan vatandaşlarımıza yardım amacıyla düzenlenen kampanyada 309 milyon lira toplanmıştı. Bu tutar, yardımın toplandığı günlerde yaklaşık 100 milyon ABD Doları'na denk geliyordu. Geçen gün öğrendik ki Ziraat Bankası'nda 'nemalandırılan' bu para, 2 Ocak 2020 tarihinde Hazine'nin 'tek kurumlar hesabına' 338 milyon 971 bin lira olarak aktarılmış. Belli ki Ziraat Bankası'nda bir 'para sihirbazı' var! Ama gösterdiği sihir parayı arttırmıyor, azaltıyor! Bu artık nasıl bir 'nemalandırma' ise ana para artı faizi, o tarihteki kurla ancak 63 milyon dolar edebiliyor. Yani şehit aileleri ve gaziler için toplanan paranın 37 milyon doları buharlaşmış bulunuyor. Hiç olmazsa nutuk atarken iki cümleyle bu yardım paralarının ne olduğunu da açıklasanız da hâlâ yardım bekleyen insanlar ne olacağını öğrenseler diyorum" değerlendirmesinde bulunmuştu.